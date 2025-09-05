Deportivo - Sporting: Paso al frente para dos aspirantes a soñar

El Deportivo y el Sporting, dos equipos acostumbrados a arrancar los veranos mirando hacia arriba, se cruzan en la cuarta jornada con la intención de dar continuidad a un buen comienzo que les consolide como aspirantes al ascenso. Son tantos los que quieren esa corona que alguno deberá quedarse por el camino, pero la maratón de Segunda tiene aún muchas paradas por delante. Riazor se vestirá de gala con el transvase de más de mil aficionados que llegarán a la ciudad para volver a teñir de rojo los sectores deportivistas, como ya pasó hace un curso. Sobre el campo, un equipo está muy maduro; el otro, el de Hidalgo, todavía debe hacerse a sí mismo. Mella es baja y José Gragera, duda en un once que podría mostrar entre dos y tres cambios.

La defensa de cinco; la figura del extremo-carrilero que debe atacar y defender; la posición de Yeremay; o la responsabilidad del gol. Son varias las incógnitas que el entrenador blanquiazul debe ir despejando a cada partido. Ordenar ideas, generar contextos para sus mejores hombres, mover el tablero en busca de la mejor solución y, en mayor medida, ganar. Porque, como dijo antes de Butarque, el fútbol va de sumar los puntos de tres en tres, de marcar más que los rivales. El proceso es más tranquilo cuando llegan victorias y ante el Sporting se busca la segunda.

Por eso hay euforia en Gijón, tras nueve puntos de nueve posibles (contra Córdoba, Ceuta y Cultural Leonesa). Por eso, Riazor espera con ansia esa primera victoria en casa que se resistió ante el Burgos. Un 0-0 para volver a la tierra. Ante el Leganés, además, el equipo mostró su lado más frágil; también la voracidad de su pegada.

El Deportivo todavía está en fase de crecimiento. Deberá dar un pasito más en esa construcción de un equipo que quiere aunar talento y solidez; descontrol y sobriedad. Sabe Hidalgo que cuando intervienen sus mejores hombres surge la magia. La chispa se hace fuego y, como en Butarque, este puede ser incontrolable. Entonces al equipo le faltó un punto de maldad en la primera parte. Lo solucionaron los nuevos recursos en el tramo final. Tanto talento ofensivo permite al entrenador de Canovelles hacer los partidos más largos. Más sufridos para sus rivales.

En ese camino está, quizá con una idea un poco menos consolidada todavía que la del Sporting, quien tiene su fútbol muy claro. Decía Pablo Vázquez que nada «de jogo bonito». En el lado opuesto están los blanquiazules que, aunque no son brasileños, brillan cuando el balón circula rápido y al pie.

La lupa volverá a recaer sobre Yeremay, reconvertido, de momento, a segundo delantero. Una posición en la que interviene menos. Hidalgo espera que pueda ser diferencial ahí, cerca del área. El margen de mejora pasa porque se encuentre cómodo, llevarle el balón más y mejor, hacerlo partícipe del juego y tenerlo motivado. Gran parte de las aspiraciones deportivistas pasarán por ahí.

Para el duelo es duda José Gragera, quien ha pasado los últimos dos entrenamientos al margen. Si está bien, jugará. En su lugar podría entrar Charlie Patiño, pues Rubén López todavía no ha debutado. O encargar la medular a Mario Soriano y Diego Villares, quienes saben lo que es repartirse entre dos el medio. Además, Arnau Comas ha sido sustituido en los tres duelos. Su lugar podría ocuparlo Loureiro para hacer espacio a Ximo Navarro, indiscutible las últimas dos temporadas. Mulattieri abre la tercera duda del once, aunque quizá sea pronto para el italiano.

En frente estará un Sporting con muchos viejos conocidos. Un equipo correoso, duro, que buscará contragolpear y jugar directo. El regreso de Gaspar Campos devolverá, a priori, a Juan Otero al frente de ataque. Un jugador muy peligroso al espacio que lleva ya cuatro asistencias. Por detrás, los el pingüino Dubasin, César Gelabert y Álex Corredera, un 8 organizador, no tienen nada que envidiar a nadie en esta categoría en cuanto a calidad. Lucas Perrin y Pablo Vázquez han caído de pie en El Molinón. Será una prueba de las de verdad.

Posible once del Dépor: Germán; Luismi, Ximo, Loureiro, Barcia, Escudero; Villares, Gragera, Mario Soriano; Eddahchouri y Yeremay.