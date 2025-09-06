Uno a uno del Deportivo ante el Sporting de Gijón: las notas

EL MEJOR

Dani Barcia (8)

Cumplió en un partido dificilísimo con Otero siempre encima y consagró su duelo con el gol, el primero con la elástica blanquiazul.

EL ONCE

Germán Parreño (7)

Tuvo poco trabajo bajo palos, pero fue importante en la construcción del juego.

Ximo Navarro (7)

Se proyectó con peligro y mantuvo a raya a Dubasin hasta que se cambió de banda.

Miguel Loureiro (8)

Ganó el 100% de los duelos disputados y volvió a ser clave, esta vez de central durante todo el encuentro.

Sergio Escudero (7)

Dejó una asistencia que Zakaria no transformó y llegó con peligro en ataque.

Villares (8)

Incansable esfuerzo en la medular para sostener un partido lleno de duelos.

Charlie Patiño (7)

Dejó muestras de su clase, comandó el medio hasta que en la segunda parte fue notando el cansancio.

Mario Soriano (7)

Se le vio más cómodo con menos responsabilidad en la base.Acabó soportando el medio junto a Villares.

Luismi (6)

No fue su día más vistoso, pero su posicionamiento abrió caminos y no dejó de intentarlo desde la banda.

Yeremay (6)

Muy vigilado por los rivales, todavía no está a su mejor nivel, pero aun así tuvo la mejor con un balón al palo.

Mulattieri (5)

Pasó desapercibido en un duelo difícil siempre encimado por dos defensas. Tuvo un buen remate de cabeza.

LOS SUPLENTES

Zaka |5|

Aportó energía.

Quagliata |7|

Creó centros peligrosos y bien en defensa.

Stoichkov |5|

Sumó inteligencia con balón.

Herrera |-|

Pocos minutos.

Comas |-|

Se adaptó bien.