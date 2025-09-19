Deportivo - SD Huesca: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse a la SD Huesca

Las grandes prestaciones del Deportivo en Vitoria ante el Mirandés animan a seguir una línea continuista. Ya no fue solo la soltura del equipo en el campo, sino la pegada. Además, Antonio Hidalgo no cuenta con nuevos contratiempos físicos, solo Gragera y José Ángel sigue de baja en una plantilla corta por expreso deseo de Soriano y la Dirección de Fútbol del club.

Germán Parreño, en una posición muy diferente a la de la temporada pasada, seguirá bajo palos ante la SD Huesca. De momento, Bachmann no es competencia para él. Todo hace indicar que Hidalgo mantendrá la línea de cinco con Mella de carrilero, Ximo, Loureiro y Barcia como trío de centrales y Quagliata en la banda izquierda. Escudero tiene opciones de arrebatarle el puesto al italiano, a pesar de sus buenas prestaciones en el último partido de Liga. Será este, además, el último partido de Liga de Mella antes de irse al Mundial Sub 20.

En la media seguirá mandando esa especie de rombo por detrás del punta con Villares la base, Luismi por la derecha, Soriano por la izquierda y Yeremay en el centro.

La gran duda del once está en ataque. La pegada de Eddahchouri y ma capacidad asociativa de Mulattieri. A pesar de los tres goles, el italiano tiene más opciones, también por la propia forma de jugar de la SD Huesca.

