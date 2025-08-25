El Deportivo saca este martes a la venta 152 entradas para la visita al Leganés
Tendrán un precio de 25 euros
RAC
El Deportivo saca a la venta a partir de este martes en Riazor las entradas para la visita a Butarque del próximo lunes a las 21.30. El club pone a disposición 152 asientos a un precio de 25 euros por billete. Además, la Federación de Peñas gestionará otras 102, el 40% habitual de las 254 localidades que el Leganés ha cedido.
Cada socio podrá sacar dos entradas por abono, siempre con DNI, copia o imagen. La fecha límite será el jueves 28 de agosto a las 13.30. El horario de la Oficina de Atención al Deportivismo es de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas.
