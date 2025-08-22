El Deportivo reforma el interior de Riazor y reparará la Torre de Marathón

El Deportivo emprende una reforma del interior del estadio de Riazor y de la Torre de Marathón que servirá para adecentar el interior de Tribuna Inferior con tres salas musealizadas, para recuperar el monumento que preside el estadio y para renovar la Deportienda y los aseos de parte de las gradas. El club lleva desde hace meses preparando el interior del estadio para la obra y ya en el Teresa Herrera se pudo ver una zona de butacas vacía. Ahora se conocen detalles de las actuaciones a acometer y que el plazo para finalizarlas es octubre, no así el montante invertido.

Esas tres salas musealizadas tendrá por nombre 'Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul'. En la primera le esperará al aficionado una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual que ofrece un primer contacto. La segunda supone un viaje que arranca en 1906 y que rescata piezas históricas, algunas con más de un siglo de vida. La tercera se proyecta como un homenaje a la época dorada del Super Dépor. La sala expone los siete títulos conquistados por el club y refleja también su presente: la cantera y las instalaciones de Abegondo. En las imágenes de la reforma se puede apreciar que en este museo las salas cuentan con zonas de hosteleria integradas.

El club propone con estas salas hacer un tour por el estadio en un futuro y para ello reformará la Torre de Marathón, que lleva años inservible y casi en ruinas. Proyecta la reparación del hormigón y revestimientos, la impermeabilización de cubierta, la reapertura de huecos originales y la retirada de elementos añadidos, la instalación de iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas. Además, planea realizar un estudio para incorporar un ascensor panorámico que permita integrarla en los recorridos turísticos del estadio. Una pretensión de añadir un elevador que no será sencilla por el nivel de protección II que tiene la Torre en el plan general de A Coruña (uno de los blindajes más altos que existen en el documento municipal) al ser una construcción singular de entre 1939 y 1944, año de la inauguración de Riazor.

Las obras planean también un cambio integral de los aseos de gran parte de las gradas y una reforma de la Deportienda.