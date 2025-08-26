El Deportivo hace oficial el fichaje de Samuele Mulattieri

El Deportivo hace oficial su noveno fichaje, el octavo que permanecerá en la plantilla. Se trata de Samuele Mulattieri, delantero italiano de 25 años, que llega cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera, tras una última experiencia en Serie A con el Sassuolo y dos ascensos en los últimos tres años. El italiano, criado en la cantera del Inter e internacional azzuro sub 21, es ese delantero móvil que tanto llevaba reclamando Antonio Hidalgo desde su primera comparecencia pública de pretemporada. El club coruñés aprovechó la afición de su nuevo ariete a tocar el piano para calificarlo como una "opera d'arte".

Mulattieri ya llegó ayer a A Coruña a media tarde para cerrar su contratación por el Dépor, una operación que cogió velocidad el fin de semana y que el domingo quedó prácticamente finiquitada. Ahora ya es oficial la llegada de este delantero que busca reafirmación después de que la experiencia en Serie A no haya salido como deseaba. Fue importante para las subidas de Frosinone y de Sassuolo después de que el equipo de la Mapei pagase casi siete millones de euros por sus derechos federativos. El equipo transalpino, con la opción de compra introducida, busca recuperar parte de la inversión realizada.

El Dépor apostó por la vía extranjera para contratarlo después de que fallasen o no le convenciesen algunas de las opciones naturales que, en algunos casos, aún siguen abiertas. Delanteros como Karrikaburu, Urko Izeta o Carlos Martín han formado y siguen formando parte de las preferencias coruñesas. El club coruñés da prácticamente por cerrada la plantilla, aunque seguirá atento a cualquier posibilidad de mercado. Para que llegue otro delantero debe marcharse Mohamed Bouldini.

Mulattieri es la octava incorporación del Dépor (novena si se tiene en cuenta a Jairo Noriega que salió cedido al Racing). Le han precedido Miguel Loureiro, Noubi, Comas, Quagliata, Gragera, Luismi Cruz y Daniel Bachmann. Al club coruñés le queda también aligerar excedente de futbolistas con Diego Gómez, Genreau, Martín Ochoa y Eric Puerto como futbolistas llamados a salir.