El Deportivo medita fichar a Jaime Seoane, pero no es una operación sencilla

Tras el golpe del trueque Stoichkov-Bouldini, el Deportivo no se da por saciado y apura las últimas horas del mercado que finaliza hoy con la idea de peinarlo y traer a ese 8 que siempre ha querido y que no pudo ser Riki por la negativa del Albacete a vender al asturiano por un valor menor al de su cláusula de dos millones de euros. Una de esas oportunidades de última hora que le ha surgido a los coruñeses tiene nombre y apellido. Se llama Jaime Seoane, que acaba de dejar el Oviedo tras rescindir su contrato con el Grupo Pachuca al cerrársele la puerta del Tartiere en Primera y al negarse el jugador a enrolarse en cualquiera de los equipos mexicanos del entramado. El club coruñés está interesado en hacerse con sus servicios para redondear su plantilla, tal y como apuntó el periodista Ángel García y pudo confirmar este diario. Pero la operación no es ni mucho menos sencilla y quedan horas para que baje la persiana del periodo de pases.

Traer al pivote madrileño de 28 años tiene un encaje financiero que dificulta el éxito del trato. No es solo eso. El equipo coruñés cuenta ahora mismo con una nutrida nómina de pivotes por la lesión de José Ángel y por el contexto actual en el que no preveía que llegase ninguna contratación más. Sigue teniendo en mente la idea de una plantilla corta. Ahora mismo cuenta con 22 fichas del primer equipo con varios futbolistas polivalentes, reforzados por los, en teoría, fabrilistas Rubén López y Samu Fernández, entre otros.

Seoane, además, luce una sólida trayectoria de más de 150 partidos entre Primera y Segunda en Huesca, Lugo, Getafe y Oviedo y tiene más pretendientes en la categoría y de otras latitudes y escalones. Quedan horas para que acabe un mercado con el que el Dépor da un paso al frente, pero pretende apurarlo hasta el final para dejar su plantilla lo más magra posible y para subirle el nivel con alguna incorporación. La única posición que ve mejorable es ese 8. Seoane encaja, pero tiene condicionantes. Este verano ha arrastrado, además, problemas en el pubis y no ha tenido minutos ni ha entrenado con el grupo.