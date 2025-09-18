El Deportivo, en el laberinto del límite salarial

El Deportivo sabrá este viernes exactamente en qué punto casan sus aspiraciones y su inversión con el régimen de control económico de LaLiga, quien lleva años protegiéndose con el límite salarial (ahora, límite de coste de plantilla) tras los desmanes del pasado. La patronal, tras la asamblea de este viernes por la mañana, le transmitirá a los clubes los valores asignados para cada equipo, tanto en Primera como en Segunda División, y posteriormente saldrán a la luz en la página web del organizador de la competición. El Deportivo tendrá un límite salarial de unos 11,5 millones, tres menos que hace unos meses cuando cerró el mercado de invierno con 14,67.

Ese descenso de más de un 20% no significa que el club coruñés, según fuentes consultadas, haya invertido o haya realizado un menor esfuerzo económico en la confección de plantilla o en la retención de talento. Haberse negado a vender a Yeremay, haber afrontado el pago de traspasos por la mayoría de los futbolistas incorporados, y haber asumido operaciones como las de Luismi Cruz o Stoichkov apuntan en esa dirección, aunque tampoco tenga un impacto en esa cifra de referencia. Todo en un mercado en recesión en el que, por norma general, la mayoría de los clubes han dispuesto de un menor límite salarial o incluso de un menor dinero para confeccionar sus plantillas porque obligaciones contraídas en el pasado que, a ojos de LaLiga, les lastran.

Esta situación de bloqueo, que ha empujado a la mayoría de clubes a la venta de talento, no convence ni al Deportivo ni a muchas de las entidades que abogan por una corrección del sistema que ha salvaguardado al fútbol español, pero que ahora se muestra más rígido y que no ofrece una imagen fiel de la realidad.

Factores correctores

La gran razón para que el club coruñés vea esta cifra reducida es que LaLiga le obliga a compensar las pérdidas de la campaña pasada, algo que no ocurre con los clubes que vienen de Primera RFEF, una posición en la que se encontraba el pasado verano. El Deportivo aún debe cerrar el balance que le presentará a los accionistas en la próxima junta, pero ya en el presupuesto de la 2024-2025 proyectaba unas pérdidas de unos cuatro millones. Esta cantidad, aún por ajustar, es la que repercute directamente en su límite salarial.

De hecho, según las estimaciones de la entidad blanquiazul, si su límite de coste de plantilla hubiese sido lastrado en el verano de 2024 por la susodicha compensación de pérdidas, es probable que hubiese pasado en septiembre de los 13,4 millones (tercero en aquel momento) a menos de diez. Una realidad que, según sus cálculos, habría sido más ajustada a la inversión real que le colocaba en torno al top diez de la competición en aquel momento.

El Dépor, aunque ahora constate una reducción de ese 20%, se ha apoyado en algunos pilares para mitigarla. Considera que ha dado un paso adelante a nivel comercial, que se ha aprovechado de la medida de LaLiga para que todo el gasto en el Dépor Abanca no compute (en torno a un millón de euros al margen) y se ha beneficiado también de un dinero extra al haberse acogido al acuerdo de la Liga con el fondo CVC (los clubes saneados deben destinar el 85 por ciento del montante a infraestructuras) y al haber realizado una ampliación de capital de 35 millones el año pasado, aunque gran parte de todo ese dinero irá destinado a la reforma de Abegondo y de Riazor.

Esa inyección de la que dispone ahora de CVC en un par de temporadas ya pasará a lastrarle, porque no deja de ser un crédito concedido con la intermediación de LaLiga que debe devolver. Esta tesitura le da ahora una ventaja competitiva, de la que otros se beneficiaron antes y por la que ha decidido hacer un esfuerzo para intentar el asalto a Primera. Un sueño y una oportunidad.

Vía: La Opinión A Coruña