Deportivo - Huesca: El Dépor, a confirmar su candidatura en Riazor

Con la resaca de Mendizorrotza, sin demasiado tiempo para saborear un triunfo que ya queda en la mochila para el futuro, el Deportivo recibe hoy en Riazor al Huesca, sexto clasificado (20.30, TVG) con solo un punto menos que los blanquiazules. Los oscenses, una nueva muralla que escalar, han firmado cinco marcadores cerrados y aspiran a repetir en Riazor tras solo una derrota este curso. Los ánimos blanquiazules están por las nubes, pero ahora el equipo de Antonio Hidalgo debe dar un paso al frente en casa. El de Canovelles ha hecho de la imprevisibilidad una de las mejores armas para sorprender a sus rivales. Podría repetir esquema, idea y nombres, aunque el hat trick de Eddahchouri pone en duda la delantera. José Ángel y Gragera causan baja.

Estará dándole vueltas Antonio Hidalgo a cómo romper un muro que le suena familiar. Un Huesca renovado, en el que repiten en torno a una decena de futbolistas respecto al equipo de la temporada pasada, que ha recogido viejas señas de identidad de lo que construyó el entrenador blanquiazul en tierras altoaragonesas. Ahora, con el joven Sergi Guilló al mando, de solo 34 años, quien ha ascendido con velocidad desde la base del Elche hasta El Alcoraz atravesando Orihuela, Murcia o Mérida en distintos roles.

La diferencia entre los resultados en casa y como visitante es todavía uno de los puntos a equilibrar por el Dépor para confirmar su candidatura al ascenso. No por lo que sucede lejos de A Coruña, sino por lo que hasta el momento ha llegado en Riazor. Un gol en dos partidos y cuatro puntos de seis posibles. Barcia salvó la victoria sobre la bocina hace 15 días, pero el Dépor debe hacer de su estadio ese fortín en el que dominar y avasallar a sus rivales. Condición sine qua non para consolidarse entre los equipos grandes del campeonato. Como visitante (dos victorias, un empate y diez goles) no hay dudas sobre el desempeño y potencial del equipo.

Ante el Mirandés se desató el mejor Dépor hasta la fecha, con ese 3-4-3 en el que los carrileros avanzaban largo y Yeremay se une a Luismi, Mario y Villares para formar un rombo que destruyó al conjunto jabato. El Huesca ya se sabe la teoría, lo que obligará a un nuevo giro de guion a Antonio Hidalgo, quien también debe lidiar con la decisión de la delantera.

Mulattieri ha caído de pie en el equipo. Se ha destapado como un jugador muy útil para enfrentar bloques bajos, aunque Zakaria Eddahchouri anotó un hat trick en menos de 20 minutos. Durante las mañanas en Abegondo es la viva imagen de la felicidad. Sonríe el ariete neerlandés con sus cuatro goles en lo alto de la clasificación de anotadores de Segunda División, con ganas, eso sí, de poder ser titular otra vez. No obstante, sus condiciones (es un jugador con velocidad para atacar el espacio) y hambre (quizá, el atacante con más voracidad para ver portería) le convierten en un excelente revulsivo para los segundos tiempos.

Para el equipo blanquiazul será también un doble reto: por una parte, en la salida de balón, en la que volverá a ser crucial Parreño y el crecimiento táctico del equipo. Por otra, la capacidad para mover con velocidad a un equipo que, cuando se repliega atrás, achica agua con maestría. El Huesca, en este inicio, se ha consolidado como un equipo que se atreve a presionar con agresividad y asume riesgos yendo a buscar al rival a su campo. También es capaz de manejarse en tramos de repliegue bajo, lo que obligará al Dépor a crecer en su juego posicional.

Los resultados oscenses (1-1; 0-1; 2-1; 2-1; 1-0), tres son victorias, reflejan la dificultad extrema para sacar puntos al equipo de Sergi Guilló, peligroso cuando se junta, vulnerable cuando se estira. Saldrá con línea de cinco defensas para protegerse, aunque su esquema, como el de Antonio Hidalgo, también es variable según los momentos de juego. Sus ataques, predominantemente por los carriles exteriores.

Posibles onces

Deportivo: Parreño; Ximo Navarro, Loureiro, Barcia; Mella, Villares, Mario Soriano, Quagliata; Luismi, Mulattieri y Yeremay.

Huesca: Dani Jiménez; Ángel Pérez, Pulido, Piña, Arribas, Julio Alonso; Dani Luna, Kortajarena, Jesús Álvarez, Portillo; y Enol.

Vía: La Opinión A Coruña