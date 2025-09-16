El Deportivo ya tiene horario para visitar al líder en Santander

El Deportivo ya conoce el horario para enfrentarse al actual líder. La Liga Hypermotion ha confirmado los horarios de la décima jornada del campeonato, y uno de los choques más esperados tendrá como protagonistas al Racing de Santander y al Deportivo. El encuentro se disputará en el Estadio El Sardinero el domingo 19 de octubre, a las 18:30 horas.

Los de Hidalgo jugarán por segunda semana consecutiva fuera de casa tras su salida a Málaga en la jornada 9. Antes, los coruñeses deberán enfrentarse al Huesca en Riazor este viernes a las 20.30 horas, y hacer otro desplazamiento a Éibar en la jornada 7 antes de recibir al Almería el cuatro de octubre a las 16.15 horas.

El partido se podrá ver por La Liga Hypermotion TV, en sus distintas plataformas, y Fútbol 2, de Orange TV, ambos canales de pago. El choque entre dos históricos del norte, los dos instalados en los puestos más altos de aspiración al ascenso directo, se perfila como el gran atractivo de la jornada.

Vía: La Opinión A Coruña