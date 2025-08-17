Uno a uno del Deportivo ante el Granada, las notas: Luismi Cruz, el mejor
RAC
EL MEJOR
Luismi Cruz |9|
Un debut de alto voltaje contenido en una hora de juego de personalidad y calidad. Vital en el primer tanto, asistente en el segundo.
TITULARES
Germán Parreño |6|
Un buen mano a mano y se complicó con la pelota. El gol, imposible para él. Oposita a la titularidad.
Miguel Loureiro |7|
Intenso, cerró bien su banda y le faltó proyectarse algo más en ataque. Será un seguro de vida para el equipo.
Arnau Comas |8|
Muy interesante e inteligente su primera mitad. Inició la jugada del primer gol.
Dani Barcia |7|
Se complicó en algunas acciones en la primera parte. Llamado a ser el líder atrás.
Sergio Escudero |7|
Dio templanza atrás y acabó el partido con un gol por el que pidió perdón.
José Gragera |7|
El faro de la media, será un aún más vital con el paso de las jornadas. El equipo necesitaba a alguien así.
Diego Villares |7|
Fue creciendo a lo largo del partido como enlace defensa-ataque.
Mario Soriano |8|
Hizo el primero, tuvo un segundo y lo mandó al palo. Se desgastó también en defensa. Completo.
Yeremay |7|
Dejó destellos y protagonizó cabalgadas, pero le faltó finura en algunas acciones. Dará mucho más.
Eddahchouri |8|
Le faltó saber imponerse en la primera mitad, pero sirvió el primero y marcó el segundo. Omnipresente.
TAMBIÉN JUGARON
Mella |6|
Puro vértigo.
Bouldini |5|
Estaba en fuera. de juego, pero falló un gol.
Patiño |6|
Gran pase en profundidad.
Ximo |6|
Poco tiempo.
Herrera |5|
Erró en un remate acrobático.
