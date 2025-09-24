El Deportivo: un equipo líder, un equipo mediático

El deportivismo nunca dejó de lado a su equipo ni en los peores momentos. Pero ahora que el Deportivo enamora y empieza a acumular goleadas y situaciones de privilegio, el fervor se dispara por ese equipo líder que comienza a oler a distancia, aunque con aroma certero, la Primera División. Quedan muchos meses para que la tabla clasificatoria ponga a cada uno en su lugar y dicte sentencia, pero la afición está dispuesta a no perderse ni un segundo del proceso, del trayecto de vuelta. El centro comercial Marineda puso el escenario para la presentación de las equipaciones del Deportivo de la temporada 2025-26 tanto del primer equipo masculino como del Dépor Abanca y la cantera. Por allí, en el medio de un deportivismo enfervorizado, estaban Mario Soriano, Samuele Mulattieri, Arnau Comas, Lucas Noubi, Luismi Cruz, José Gragera, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata o Daniel Bachmann, del Deportivo; Merle Barth, Espe Pizarro, Colette Cavanagh, Marisa García, Olaya, Inês Pereira y Marina Artero, del Dépor Abanca; Álex Marqués y Zoe Ceias, del Fabril; y Carmen Carballada y Michi Apostol, del Dépor Abanca B, además de varios jugadores que pertenecen al Dépor Genuine.

Sorpresas

En el escenario montado en la planta 2 de Marineda se pudieron comprobar las hechuras de las nuevas indumentarias y de la ropa de calle y de entrenamiento de los protagonistas de los diferentes proyectos del Dépor 25-26. Todo entre regalos, aplausos y muchas sorpresas, entre ellas la actuación de freestyle de rap por parte de la plataforma GN (Gallos del Norte), un proyecto social gallego de referencia en la escena inclusiva y la música urbana.

El acto empezó a coger temperatura con el paso de los minutos, mientras el público se volcaba con Miguel Loureiro, Luismi Cruz, Mario Soriano o los italianos Giacomo Quagliata y Samuele Mulattieri, de los más aclamados por una afición que, al final del evento, se lanzó a por los jugadores en búsqueda del ansiado autógrafo.

Un evento clásico

Este acto en Marineda se ha convertido en tradicional en los últimos tiempos. Lleva el Deportivo poco menos de una década realizándolo y, con la ciudad deportiva en obras, es una de las pocas ocasiones a lo largo de la temporada para que la afición tenga un contacto cercano con los jugadores, más allá de la llegada de los futbolistas a Riazor para cada partido de Liga o Copa del Rey.

Vía: La Opinión A Coruña