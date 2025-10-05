Fútbol | Deportivo
El Deportivo, en cuadro para la visita al Málaga
Bachmann y Ximo se suman a la enfermería | Mella y Noubi, con sus selecciones
RAC
El Deportivo afronta en cuadro la visita de este domingo (21.00 horas) al Málaga en La Rosaleda. Las lesiones de Bachmann y Ximo Navarro este fin de semana lastran una plantilla corta de por sí en la que también se notan las ausencias de los internacionales, Mella y Lucas Noubi.
La enfermería del Dépor no ha tenido suerte este fin de semana. Daniel Bachmann vio desde la grada y en muletas el partido contra el Almería tras sufrir un choque con Eddahchouri en el último entrenamiento antes del duelo. El meta austríaco, que aún no ha debutado, se someterá a pruebas que determinen el alcance de la lesión en su rodilla. Ximo Navarro tampoco estará en Málaga. El lateral se lesionó ante el Almería y apunta a estar varias semanas fuera.
Hidalgo tendrá que ingeniárselas para armar una zaga en la que tampoco estarán Escudero, también lesionado, ni Lucas Noubi, convocado con Bélgica sub 21. Pierde, así, a tres comodines que pueden cumplir como central y carrilero. Mella, aún en el Mundial sub 20, tiene difícil paliar las ausencias. España pasó a octavos y, aunque cayese eliminada, el de Espasande tendría escaso margen para volver de Chile.
José Gragera puede ser la gran novedad. La semana pasada entrenó con el grupo y podría regresar tras cinco jornadas fuera. José Ángel volvió este fin de semana tras cinco meses lesionado y necesita rodaje. Problemas de efectivos para un Dépor que, ante el Almería, ya completó la lista con el fabrilista Mané.
Vía: La Opinión A Coruña
