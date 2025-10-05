Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Fútbol | Deportivo

El Deportivo, en cuadro para la visita al Málaga

Bachmann y Ximo se suman a la enfermería | Mella y Noubi, con sus selecciones

Ximo Navarro se lamenta en el césped tras lesionarse en el partido contra el Almería.

Ximo Navarro se lamenta en el césped tras lesionarse en el partido contra el Almería. / Casteleiro

RAC

A Coruña

El Deportivo afronta en cuadro la visita de este domingo (21.00 horas) al Málaga en La Rosaleda. Las lesiones de Bachmann y Ximo Navarro este fin de semana lastran una plantilla corta de por sí en la que también se notan las ausencias de los internacionales, Mella y Lucas Noubi.

La enfermería del Dépor no ha tenido suerte este fin de semana. Daniel Bachmann vio desde la grada y en muletas el partido contra el Almería tras sufrir un choque con Eddahchouri en el último entrenamiento antes del duelo. El meta austríaco, que aún no ha debutado, se someterá a pruebas que determinen el alcance de la lesión en su rodilla. Ximo Navarro tampoco estará en Málaga. El lateral se lesionó ante el Almería y apunta a estar varias semanas fuera.

Hidalgo tendrá que ingeniárselas para armar una zaga en la que tampoco estarán Escudero, también lesionado, ni Lucas Noubi, convocado con Bélgica sub 21. Pierde, así, a tres comodines que pueden cumplir como central y carrilero. Mella, aún en el Mundial sub 20, tiene difícil paliar las ausencias. España pasó a octavos y, aunque cayese eliminada, el de Espasande tendría escaso margen para volver de Chile.

José Gragera puede ser la gran novedad. La semana pasada entrenó con el grupo y podría regresar tras cinco jornadas fuera. José Ángel volvió este fin de semana tras cinco meses lesionado y necesita rodaje. Problemas de efectivos para un Dépor que, ante el Almería, ya completó la lista con el fabrilista Mané.

Vía: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas