El Deportivo confirma el fichaje de Daniel Bachmann para la portería

El Deportivo trabajó en el mercado nacional e internacional para concretar un sustituto de Helton Leite y finalmente Daniel Bachmann, portero austriaco de 31 años que procede del Watford, es el elegido para competir con Germán Parreño por la titularidad a las órdenes de Antonio Hidalgo. El club confirmó este martes la incorporación del guardameta, que llega cedido con opción de compra. La entidad trabajó en otras opciones como el meta del Sevilla, Álvaro Fernández, pero no prospero y la portería de Riazor quedará en manos del meta centroeuropeo.

Bachmann es internacional por su país y llega a España después de más de una década de experiencia en las islas. De hecho, se terminó de formar allí en el Stoke antes salir al Watford, club que le ha abierto la puerta para su salida a A Coruña. En el pasado fue internacional con la selección de Austria, con la que fue titular en la Eurocopa 2020.

Con la contratación de este guardameta, sin bagaje en futbol español y con una pretemporada atípica, se hace más evidente que Germán Parreño comenzará la liga como titular y peleará de tú a tú con el austriaco por ser el dueño de la portería blanquiazul. Hidalgo también tiene en sus filas actualmente a Eric Puerto, aunque ha tenido pocos minutos este verano.

Bachmann es la séptima incorporación del Dépor (octava si se tiene en cuenta a Jairo Noriega que salió cedido al Racing). Le han precedido Miguel Loureiro, Noubi, Comas, Quagliata, Gragera y Luismi Cruz. Al equipo coruñés, tras cerrar al meta, le quedaba por concretar el fichaje de uno o dos delanteros y de un pivote ofensivo, con preferencia para Riki, del Albacete. Tras la salida de Chacón, le queda también aligerar más excedente de futbolistas con Diego Gómez, Genreau, Martín Ochoa y Álex Petxarroman como futbolistas llamados a salir.