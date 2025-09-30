El Deportivo, la casa de los líderes y los pichichis del fútbol español

Del resbalón ante el Eibar al golpe de adrenalina con el Fabril y la alegría continuada que dan las tablas clasificatorias de Segunda División y Segunda RFEF. Los equipos masculinos del Deportivo prolongan la luna de miel en la que se han instalado en este inicio de campeonato, apoyados en las apuestas redondas de Antonio Hidalgo y Manuel Pablo, pero también en dos sustentos goleadores que son insuperables para el resto de futbolistas de sus categorías: Zakaria Eddahchouri y Bil Nsongo. Ambos equipos se encuentran en lo alto de las clasificaciones de su categoría. La trayectoria del filial es incluso inmaculada, aunque en menos jornadas de liga. 12 de 12. Solo el Ávila le aguanta el ritmo en su grupo. Es un caso único en el fútbol español porque el Real Madrid tiene goleador y pichichi en Primera, pero le falla el Castilla.

Al holandés no le tocó esta semana marcar. Todo después de esa racha corta, pero triunfal saliendo desde el banquillo que le llevó a conseguir sus tres goles de Vitoria y el tanto que cerró la goleada al Huesca. Conserva aun así su condición de máximo goleador de Segunda División, privilegio en el que le acompañan el racinguista Andrés Martín y el albaceteño Agus Medina. Ha arrancado fuerte el futbolista de origen marroquí.

Ya ha superado los cuatro tantos que consiguió la pasada campaña en Segunda tras llegar en enero, aunque todavía le quedan lejos los 17 goles en 23 partidos que logró en la segunda división holandesa con el Telstar. El fútbol español le exige más y ese detalle puede repercutir en el bagaje final. Mulattieri lleva solo un tanto, los mismos que Mario Soriano, Escudero y Dani Barcia; uno más han conseguido Mella, Yeremay y Luismi Cruz. Solo el Racing de Santander ha sido más prolífico de cara a la portería contraria: 18 por 16. Ningún equipo ha encajado menos que los cinco que ha recibido Parreño, le igualan Las Palmas, Valladolid y Cádiz, que es el único conjunto que iguala los puntos del Dépor en lo alto de la tabla: 15. Trayectorias idénticas: ambos son los únicos invictos.

También responden el Fabril y Bil Nsongo en este inicio de liga de Segunda Federación. El filial suma cuatro triunfos, pero dos de esas victorias han llegado sobre la hora, las dos últimas. El gol de Rubén Fernández ante el Salamanca UDS y el penalti transformado por el camerunés para culminar la remontada al Rayo Cantabria fueron los momentos álgidos del resiliente equipo de Manuel Pablo. Tres goles del delantero de 2004 logrados este domingo que se suman a los dos de la primera jornada ante el Burgos Promesas. Ya igualó los cinco que consiguió la temporada pasada en 30 partidos, aunque en un rol con mucho menos protagonista, ya que no llegó a los 1.200 minutos de juego; solo en doce encuentros fue titular. El repoker de goles solo lo iguala Jaume Tovar, del Atlético Baleares (Grupo 3), en toda la categoría. Si Eddahchouri lleva casi un tercio de los tantos del primer equipo, en el caso de Bil su aportación supone más de la mitad: cinco de nueve.

En el Dépor Abanca no solo cuesta cosechar puntos, también conseguir goles. El equipo blanquiazul tres en esas primeras cinco jornadas, solo el Levante tiene peores guarismos entre todos los equipos del campeonato con dos. Bárbara Latorre, Ainhoa Marín y Paula Monteagudo han sido, de momentos, las únicas futbolistas de la plantilla que se han podido estrenar en esta faceta. La trayectoria del Dépor Abanca B, en cambio, sí que está manteniendo una muy buena línea porque acaba de regresar a la categoría y lleva diez de doce puntos posibles. El liderato, con un pleno, es para el primer equipo del Celta.

El Dépor Abanca va en la línea opuesta: solo tres goles

El buen momento del primer equipo del Dépor y de su filial no se traslada, principalmente, al Dépor Abanca, aunque el filial femenino sí que ha arrancado en una buena línea. El equipo de Fran Alonso vio como se marchaban los tres puntos del estadio de Riazor casi en el descuento en un partido ante un rival directo en la lucha por el ascenso, el Madrid CFF. Es cierto que el primer equipo femenino juega en la máxima categoría, algo que no ocurre con el masculino, pero el equipo de Fran Alonso ha sumado cinco puntos en cinco partidos, un bagaje que le coloca tres puntos por encima del descenso y a ocho de zona europea.

Vía: La Opinión A Coruña