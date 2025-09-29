El Deportivo, la casa de los líderes y los pichichis

Del resbalón ante el Eibar al golpe de adrenalina con el Fabril y la alegría continuada que dan las tablas clasificatorias de Segunda División y Segunda RFEF. Los equipos masculinos del Deportivo prolongan la luna de miel en la que se han instalado en este inicio de campeonatos, apoyados en las apuestas redondas de Antonio Hidalgo y Manuel Pablo, pero también en dos sustentos goleadores que son insuperables para el resto de futbolistas de sus categorías: Zakaria Eddahchouri y Bil Nsongo. Ambos equipos se encuentran en lo alto de las clasificaciones de su categoría. La trayectoria del filial es incluso inmaculada, aunque en menos jornadas de liga. 12 de 12. Solo el Ávila le aguanta el ritmo en su grupo.

Al holandés no le tocó esta semana marcar. Todo después de esa racha corta, pero triunfal saliendo desde el banquillo que le llevó a conseguir sus tres goles de Vitoria y el tanto que cerró la goleada al Huesca. Conserva aun así su condición de máximo goleador de Segunda División, privilegio en el que le acompañan el racinguista Andrés Martín y el albaceteño Agus Medina. Ha arrancado fuerte el futbolista de origen marroquí.

Ya ha superado los cuatro tantos que consiguió la pasada campaña en Segunda tras llegar en enero, aunque todavía le quedan lejos los 17 goles en 23 partidos que logró en la segunda división holandesa con el Telstar. El fútbol español le exige más y ese detalle puede repercutir en el bagaje final. Mulattieri lleva solo un tanto, los mismo que Mario Soriano, Escudero y Dani Barcia; uno más han conseguido Mella, Yeremay y Luismi Cruz. Solo el Racing de Santander ha sido más prolífico de cara a la portería contraria: 18 por 16. Ningún equipo ha encajado menos que los cinco que ha recibido Parreño, le igualan Las Palmas, Valladolid y Cádiz, que es el único conjunto que iguala los puntos del Dépor en lo alto de la tabla: 15. Trayectorias idénticas: ambos son los únicos invictos.

Más de la mitad

También responden el Fabril y Bil Nsongo en este inicio de liga de Segunda Federación. El filial suma cuatro triunfos, pero dos de esas victorias han llegado sobre la hora, las dos últimas. El gol de Rubén Fernández ante el Salamanca UDS y el penalti transformado por el camerunés para culminar la remontada al Rayo Cantabria fueron los momentos álgidos del resiliente equipo de Manuel Pablo. Tres goles del delantero de 2004 logrados este domingo que se suman a los dos de la primera jornada ante el Burgos Promesas. Ya igualó los cinco que consiguió la temporada pasada en 30 partidos, aunque en un rol mucho menos protagonista, ya que no llegó a los 1.200 minutos de juego; solo en doce encuentros fue titular. El repoker de goles solo lo iguala Jaume Tovar, del Atlético Baleares (Grupo 3), en toda la categoría. Si Eddahchouri lleva casi un tercio de los tantos del primer equipo, en el caso de Bil su aportación supone más de la mitad: cinco de nueve.

Vía: La Opinión A Coruña