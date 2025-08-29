El Deportivo calca sus pasos con Stoichkov, pero accede a una presa mayor

Llevaban el Dépor y Fernando Soriano empujando, negociando, rebuscando desde que el club coruñés volvió al fútbol profesional para traer a Riazor a ese delantero de peso en Segunda División por encima de la decena de goles en temporadas recientes y con paso ocasional por Primera. Una auténtica referencia realizadora. Lo intentó con Izeta, Karrikaburu, Carlos Martín... Se fue más allá de los Pirineos a por Eddahchouri y Mulattieri ante la falta de alternativas, a pesar de que nunca fue su primera intención. Incluso hizo una especie de ensayo con Bouldini, quien no seguía al pie de la letra esos parámetros claramente trazados. No hubo manera... hasta ayer. Juan Diego Molina Martínez, Stoichkov, se convirtió en nuevo jugador del Deportivo hasta el 30 de junio después de que fructificase el trueque diseñado con el Granada para que Bouldini acabase perteneciendo hasta la misma fecha al club nazarí. Ambos clubes asumen el pago de los sueldos de los jugadores que reciben y se guardan una opción de compra no obligatoria para el final de esta temporada ya en marcha, tal y como apuntó LA OPINIÓN el jueves, cuando se precipitaron los acontecimientos y tomó forma una de las operaciones del verano en A Coruña, junto a la de Luismi.

Accedía por fin el Director de Fútbol a ese perfil de jugador que se le había resistido, aunque en realidad la fórmula calca la empleada hace un año para traer al marroquí a A Coruña. Tanto es así que los anuncios de fichaje de ambos jugadores por el Dépor se produjeron el mismo día, un 29 de agosto. Uno en 2024 y el otro en 2025. El directivo aragonés siempre ha apostado por la paciencia y por jugar con las necesidades y las prisas de los clubes vendedores en las últimas semanas de mercado para que entren en la baraja futbolistas inaccesibles el mes de julio. Era imposible entonces fichar a Stoichkov, hoy ya es del Dépor. Todo después de un verano en el que el gaditano estuvo a punto de irse al fútbol árabe y en el que el club nazarí empezó la Liga sin inscribir a sus fichajes para luego traspasar por debajo de lo deseado a Lucas Boyé y para intentar colocar a Weissman donde fuese posible. La necesidad aprieta y el Deportivo estaba al rebote con el recambio a mano (Bouldini) en una operación que le da aire al equipo andaluz. Hace un año era el Levante el que estaba ahogado y llegó Mohamed Bouldini, ahora es el conjunto de Los Carmenes y Stoichkov cae en la red.

Los 76 goles en Segunda División que el andaluz luce en su currículum y las cinco temporadas consecutivas por encima de esa decena de tantos en la categoría de plata son unas credenciales envidiables, pero también se encuentra el ex de Eibar, Alavés y Sabadell ante la posibilidad de relanzar su carrera después de una campaña, la 2024-25, accidentada y fuera del tono habitual. Un gol en 30 partidos entre sus estadías de Vitoria y Granada para un futbolista que ha convertido el gol en costumbre en su carrera. El Dépor le encaja e Hidalgo sabe exprimirlo para que él y Riazor vuelvan a disfrutar.