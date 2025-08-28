El Deportivo avanza para cerrar el trueque de Stoichkov por Bouldini

El final del mercado de fichajes se ha agitado con la salida de Mohamed Bouldini al Granada, lo que ha activado la posibilidad de que el Deportivo se haga con los servicios de Juan Diego Molina, Stoichkov, tal y como ha adelantado el periodista Ángel García y ha podido confirmar este diario. Fuentes de LA OPINIÓN indican que ambas entidades negocian una cesión con opción de compra no obligatoria tanto para el atacante de 31 años como para el ariete marroquí. La operación avanza a buen ritmo y podría cerrarse pronto.

El Deportivo busca un jugador que cubra tanto la salida de Bouldini como la de Diego Gómez para no ver afectada su rotación. El perfil de Sotichkov, un segundo delantero capaz de jugar como única referencia, en banda o en un frente de dos arietes, encaja en la fórmula ideal para el cuadro coruñés, que deberá atender al salario del jugador nacido en San Roque. Stoichkov llegó al Granada hace solo ocho meses tras un breve paso por el Alavés en Primera División, donde no tuvo los minutos esperados tras abandonar el Eibar.

Ambos jugadores serían intercambiados bajo las mismas condiciones: una cesión con opción de compra (no obligatoria) en la que el Deportivo se haría cargo de los emolumentos de Stoichkov y el Granada haría lo propio con el salario del exdelantero del Levante.

Antes de pasar por Ipurua, donde ha realizado buena parte de su carrera (126 partidos, 46 goles, 12 asistencias), jugó en el Sabadell de Antonio Hidalgo. Con el actual entrenador deportivista firmó 11 goles en Segunda y uno en Copa del Rey en la temporada 2020/21, que terminó con descenso para los arlequinados, una campaña que le sirvió para exhibirse ante el fútbol español y firmar posteriormente por el Eibar, quien lo traspasó desde el Mallorca.

Bouldini, camino de Los Cármenes

El club coruñés tiene más opciones encima de la mesa para el delantero marroquí, aunque la de los rojiblancos es la mejor perfilada y todo apunta a que acabará cuajando. Los últimos movimientos en la delantera andaluza, principalmente con el adiós de Lucas Boyé, le han abierto un hueco que espera aprovechar al menos hasta el 30 de junio. El ariete apunta a continuar su carrera en Los Cármenes, pese a que ha contado con el interés de otras entidades en Segunda División.

Ambas operaciones convergen ahora en un momento en el que el Granada estaría buscando destino a Stoichkov y el Dépor un jugador más para completar su ataque.