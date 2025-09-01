El Deportivo apalabra las cesiones de Diego Gómez y Martín Ochoa a Ponferradina y Arenteiro

El Deportivo apura las últimas gestiones para dejar sus plantillas finiquitadas a unas horas de jugar en Leganés y de que acabe el periodo de pases. Las últimas decisiones u movimientos han supuesto apalabrar las cesiones de Diego Góme a la Ponferradina, un equipo puntero de Primera RFEF, y de Martín Ochoa al Arenteiro, un conjunto que le ofrecerá una segunda oportunidad en la categoría tras el intento fallido de Lugo. Con estas dos operaciones quedaría prácticamente cerrado el mercado blanquiazul con la salida de Eric Puerto y la contratación de un pivote, como Jaime Seoane, como opciones latentes, aunque con pocas posibilidades de cristalizar.

Con estos dos acuerdos el Dépor deja su plantilla en 23 jugadores, incluyendo con ficha del filial a Rubén López, quien acaba de rechazar, de la mano del Dépor, la opción de irse al Villarreal.

Con la salida de Diego Gómez consigue que tenga minutos y que escale el nivel de exigencia tras estar hasta enero pasado en el Arenteiro. Tiene contrato hasta 2030. Con la de Martín Ochoa logra minutos para el riojano en Primera RFEF y que su permanencia en el Fabril no opacase a Bil Nsongo y a Rubén Fernández, dos proyectos de delanteros muy valorados en Abegondo.

En el filial, además de las salidas de Pablo Parada y Hugo Villaverde a la Sarriana, se cerró el préstamos hasta junio de David Domínguez al Atlético Montañeros en Tercera RFEF.