El Deportivo - Almería, el sábado 4 de octubre y por la TVG

El Deportivo recibirá al Almería en Riazor el próximo sábado 4 de octubre a las 16.15 en la octava jornada de LaLiga Hypermotion. El cuadro coruñés repite en día, después de la visita a Ipurua una semana antes. El partido ante los indálicos se podrá seguir a través de la TVG. También será en abierto el duelo ante el Huesca 15 días antes (por GOL y TEN), pero el duelo de la fecha 8 será el primero que dé la televisión autonómica.

Visita de altura para un Dépor que estrenará el mes de octubre en casa. El Almería de Rubi, uno de los candidatos al ascenso, pondrá a prueba al equipo que dirige Antonio Hidalgo, que deberá volver a comer temprano. Tal y como pasará en Mendizorrotza este fin de semana, cuando el Dépor jugará ante el Mirandés a las 16.15, la jornada 8 de Segunda División tendrá ese mismo horario para los blanquiazules.

La gran novedad, además, es que el partido se podá seguir a través de la TVG, en abierto para todas las casas de Galicia. El ente autonómico llegó a un acuerdo para emitir 15 de los 42 partidos de Liga. Hasta el momento, es el primer duelo confirmado en el que se podrá ver.

El calendario del Deportivo es el siguiente:

Jornada 5, Mirandés - Deportivo: sábado 13 a las 16.15h, en Mendizorrotza

Jornada 6, Deportivo - Huesca: viernes 19 a las 20.30h, en Riazor

Jornada 7, Eibar - Deportivo: sábado 27 a las 18.30h, en Ipurua

Jornada 8, Deportivo - Almería: sábado 4 de octubre, a las 16.15 en Riazor