Deportivo - Almería | Riazor y el líder, ante la aristocracia de la liga

El Deportivo luce y carga con su historia y ahora también empezará a lidiar con las expectativas y la aristocracia de la Liga Hypermotion. El líder recibe a uno de los indudables aspirantes al ascenso, el Almería (16.15, TVG y Liga Hypermotion TV), un termómetro que medirá la madurez y el cuajo del proyecto coruñés que aún no sabe lo que es perder y que ya no esconde en sus aspiraciones. En las próximas semanas vendrá el Racing y el Valladolid. Hace un año un triunfo ante el equipo andaluz le hizo soñar de manera lejana con el play off, hoy volverá a marcar un punto de inflexión para el proyecto blanquiazul.

Como si fuera un campeón de boxeo, el Dépor pondrá en juego su cinturón de imbatibilidad. El equipo coruñés es el único conjunto que no conoce la derrota esta temporada en Segunda, junto a un Cádiz que le aguanta el pulso en la tabla. 16 goles a favor, solo cinco en contra, tres partidos con portería a cero, dos triunfos y un empate en sus partidos en Riazor son razones para creer, también suponen un desafío para un Almería con pegada, al que no le importará entrar en el intercambio con guardias abiertas.

Luis Suárez y Yeremay

Ya se ha marchado Luis Suárez al Sporting de Portugal, ese equipo que se empeñó y se empeñó este verano en reclutar a Yeremay. El Dépor resistió, el Almería hizo caja con un jugador de otra categoría, que machacaba las redes rivales sin piedad en el pasado ejercicio. No hay ningún delantero en Segunda como él y es posible que tampoco lo haya en los próximos años, pero el conjunto andaluz no renuncia a hacer daño en ataque. Mientras Thalys le hace la horma a la competición, Rubi se encomienda a un arsenal de renombre como Leo Baptistao, Nico Melamed o Sergio Arribas, una tripleta coronada por un viejo conocido de Hidalgo, Patrice Soko, uno de esos delanteros que rehabilitó en Huesca y que ha podido dar el paso a un equipo con mayores aspiraciones. De ser su guía a sufrirlo.

El Deportivo, con una plantilla corta por deseo propio, llega al duelo con las bajas de David Mella y Sergio Escudero y las dudas de Gragera y José Ángel. Riesgo asumido. Solo 18 futbolistas con ficha del primer equipo, tres de ellos porteros, que se completarán con Rubén López y meritorios fabrilistas, como Samu, Mane, Noé o Kike. Aun así, el técnico del Deportivo se considera servido y ahondará en su apuesta por aglutinar talento en campo contrario, mientras ofrece solidez y variabilidad con su dibujo, con las alturas y con diversas trampas tácticas que preparará.

Las opciones

Con las cartas contadas, no tiene mucho margen Antonio Hidalgo para novedades en su apuesta inicial. Puede mantener su idea de Ipurua o darle solidez con Lucas Noubi por Stoichkov y adelantar la posición de Ximo Navarro, también darle entrada a Charlie Patiño y reorganizar la medular. Las ausencias se notan más en las opciones de banquillo que en los elegidos de inicio.

Más allá de los nombres propios, el Deportivo debe ahondar en esta idea de defender hacia adelante para evitar el empuje almeriense, la velocidad de Soko y esa tendencia de los andaluces a cargar el área con centros laterales. Una pesadilla. Fue la fórmula con la que sufrió el equipo coruñés en Eibar. Directa, rudimentaria, también eficaz para tambalear a un líder que se sostuvo a duras penas.

El Almería, más equilibrado en su apuesta de las últimas jornadas, ha marcado en todos sus partidos y ya se llevó el triunfo en su visita al estadio de Gran Canaria. El Dépor está avisado ahora que empiezan a llegar las curvas. Otra prueba de nivel, de estrés para un proyecto con una pinta inmejorable que aún espera la mejor versión de un Yeremay por explotar esta temporada. Todos le esperan, todos anhelan su mejor versión.

Vía: La Opinión A Coruña