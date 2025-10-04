Deportivo - Almería: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Almería

Al Deportivo le espera en Riazor uno de los conjuntos con mayor gasto en plantilla de la categoría y que tiene como objetivo ineludible el ascenso, una tesitura en la que también está el Deportivo. Hidalgo cuenta con las bajas seguras de David Mella, quien juega este sábado el últomo partido de la fase de grupos del Mundial sub 20 de Chile, y de Sergio Escudero, con una lesión. José Ángel y Gragera son duda. Aun así, tampoco van a ser apuestas porque vienen de lesiones de larga duración. La apuesta de Hidalgo puede ofrecer alguna variante, pero será mínima. Solo hay una duda en el puesto que ocupó Mella hace dos semanas: o sigue Stoichkov o juegan Noubi o Charlie Patiño.

Portería y la defensa

Nada moverá a Germán Parreño de su afianzada posición bajo palos, más después de su último partido con el Deportivo ante el Eibar. Bachmann sigue esperando su oportunidad, pero el meta ilicitano está cada día más afianzado. Después del interludio de la temporada pasada en la que Helton Leite le ganó la partida, ahora le toca ser de nuevo el guardián blanquiazul. En defensa son seguros Ximo Navarro, Loureiro, Barcia y Quagliata. Si entrase Noubi, el andaluz haría de carrilero en defensa de cinco.

La media

En el pivote es fijo Diego Villares, aunque la duda es si hace de 6 junto a Mario Soriano o junto a Charlie Patiño y el madrileño adelanta su posición. En la zona de enganches son seguros Yeremay por el centro y Luismi partiendo de una banda hacia dentro, aunque será derecha o izquierda según el resto de elecciones. Stoichkov jugará por la derecha en un 4-2-3-1 si juega de inicio.

El ataque

La punta de ataque será de nuevo para Samuelle Mulattieri, a pesar de que Eddahchouri ha sido elegido el mejor jugador del mes de septiembre del campeonato y es el máximo goleador del mismo. Al italiano se le está resistiendo el gol, pero todo lo que le ofrece al equipo en el circuito ofensivo y en la salida y descarga de balón están pesando más en las preferencias de Hidalgo. Tiene el reto de estrenarse como goleador en Riazor.

Todo depende de cuál sea el estado de José Ángel y Gragera, pero el Dépor se encuentra ante la posibilidad de tener un banquillo plagado de meritorios del Fabril, ya que cuenta apenas con una plantilla de 22 futbolistas más Rubén López, algo que afrontó por elección propia. Futbolistas como Pablo, Samu, KIke, Fabi, Mane o Noé podrían tener su oportunidad en un duelo de máximo nivel en Segunda División.

Vía: La Opinión A Coruña