Deportivo - Almería: Este es el once del Dépor para enfrentarse al Almería

Al Deportivo le espera en Riazor uno de los conjuntos con mayor gasto en plantilla de la categoría y que tiene como objetivo ineludible el ascenso, una tesitura en la que también está el Deportivo. Hidalgo cuenta con las bajas seguras de David Mella, quien juega este sábado el último partido de la fase de grupos del Mundial sub 20 de Chile, y de Sergio Escudero, con una lesión. Tampoco está Bachmann en el banquillo. José Ángel y Gragera eran duda, el sevillano está entre los suplentes. Aun así, tampoco iban a ser apuestas de inicio porque vienen de lesiones de larga duración. La formula de Hidalgo podía ofrecer alguna variante, pero sría mínima y al final se ha producido. Solo había una duda en el puesto que ocupó Mella hace dos semanas: o sigue Stoichkov o juegan Noubi o Charlie Patiño.

Portería y la defensa

Nada moverá a Germán Parreño de su afianzada posición bajo palos, más después de su último partido con el Deportivo ante el Eibar. Eric Puerto y Bachmann siguen esperando su oportunidad, pero el meta ilicitano está cada día más afianzado. Después del interludio de la temporada pasada en la que Helton Leite le ganó la partida, ahora le toca ser de nuevo el guardián blanquiazul. En defensa juegan Ximo Navarro, Loureiro, Barcia y Quagliata.

La media

En el pivote es fijo Diego Villares, aunque la duda era si hacía de 6 junto a Mario Soriano o junto a Charlie Patiño y el madrileño adelantaba su posición. Finalmente juega el británico. En la zona de enganches Yeremay por el centro, Soriano desde la izquierda y Luismi partiendo de la banda será derecha. Será casi con toda seguridad un 4-2-3-1.

El ataque

La punta de ataque será de nuevo para Samuelle Mulattieri, a pesar de que Eddahchouri ha sido elegido el mejor jugador del mes de septiembre del campeonato y es el máximo goleador del mismo. Al italiano se le está resistiendo el gol, pero todo lo que le ofrece al equipo en el circuito ofensivo y en la salida y descarga de balón están pesando más en las preferencias de Hidalgo. Tiene el reto de estrenarse como goleador en Riazor.

Todo depende de cuál sea el estado de José Ángel y Gragera, pero el Dépor se encuentra ante la posibilidad de tener un banquillo plagado de meritorios del Fabril, ya que cuenta apenas con una plantilla de 22 futbolistas más Rubén López, algo que afrontó por elección propia. Futbolistas como Pablo, Samu, KIke, Fabi, Mane o Noé podrían tener su oportunidad en un duelo de máximo nivel en Segunda División.

Vía: La Opinión A Coruña