El Deportivo afronta en el Teresa Herrera su ensayo general de la pretemporada

El fuego real comienza dentro de una semana en Los Cármenes contra el Granada, pero el Deportivo afronta un año más su particular jornada cero en Riazor con la disputa del Trofeo Teresa Herrera. El conjunto deportivista recibe este sábado por la tarde (20.00 horas) al Le Havre francés. Un rival de Ligue 1 francesa servirá a Antonio Hidalgo como último banco de pruebas al frente de un Dépor que, hace apenas unos días, ya pasó con buena nota el examen que le puso un equipo de Primera División como el Oviedo. El resultado todavía es lo de menos. Ensayar, ajustar, corregir y matizar son los objetivos de un Dépor que, al final de la noche, aspira a levantar su vigésimo sexto entorchado de la Torre de Hércules.

El conjunto blanquiazul llega al final de la pretemporada con un balance de tres victorias (Compostela, Ourense CF y Real Oviedo), un empate (Middlesbrough) y una derrota (Watford). Antonio Hidalgo ha aprovechado al máximo los minutos en los seis amistosos disputados, contando el entrenamiento contra el Famalicao. Probó su esquema con tres centrales y dos carrileros y ubicó a Lucas Noubi y Loureiro en posiciones más exteriores ante las ausencias de Ximo y Petxarroman. Por el camino se sumaron Quagliata, Gragera y el propio defensor cercedense, que esta tarde vivirán su particular estreno en Riazor con la elástica blanquiazul. El Dépor se prepara para ponerse de gala delante de su afición y poner en práctica lo que ya funcionó en los últimos días en Santiago, Ourense, Inglaterra y Ribadeo.

El último ensayo general tendrá a dos guardametas a cargo de la meta blanquiazul. Germán y Eric Puerto serán los guardianes, mientras el Deportivo apura la contratación de un portero que supla la salida de Helton rumbo a Brasil. En defensa, Ximo volverá a ser baja. Será una nueva ocasión en la que Hidalgo barajará sus opciones en una zaga en la que ya debutaron todos, pero todavía necesitan rodaje. Ante el Oviedo demostraron el carácter y la competitividad que Hidalgo les ha exigido en Abegondo durante las últimas semanas. Ahora, deberán ponerlo en liza bajo los focos de Riazor y replicarlo para el inicio de la competición liguera dentro de una semana.

El público deportivista también espera recibir a su nueva medular, en la que Charlie Patiño ha dejado su sello particular este verano. Llegó a la pretemporada con incertidumbres y la va a culminar con más certezas, la bienvenida de Riazor y, por lo menos, un gol, el que le dio el triunfo al Dépor en el trofeo Emma Cuervo este miércoles. Gragera también vivirá su primera vez en su nueva casa como parte de una medular de la que también formarán parte Villares y Rubén López. José Ángel, que continúa con la recuperación de su pubalgia, también es baja para el partido.

En la parcela ofensiva, donde todavía falta por llegar al menos un ariete, Riazor quiere volver a ovacionar a sus ases. La continuidad de Yeremay, la clase de Mario Soriano, la velocidad endiablada de Mella y los malabares con los que Luismi Cruz apunta a ganarse el aplauso de la parroquia blanquiazul. Los cuatro serán un pilar fundamental del Dépor de Hidalgo y tendrán que liderar la ofensiva contra el Le Havre. Samu, que brilló con luz propia en los amistosos, Damián Canedo y Pablo García, habituales en los entrenamientos del primer equipo, también pueden tener su hueco en la convocatoria.

Un rival de primera

El Deportivo afronta su último reto de pretemporada contra un conjunto, el Le Havre, que llega a Riazor a pocas semanas de arrancar la temporada en la Ligue 1 francesa. El conjunto del norte de Francia vive su tercera campaña consecutiva en la primera división francesa tras firmar la permanencia en las dos últimas ligas.

«Tiene a gente muy poderosa a campo abierto», advirtió Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al Teresa Herrera. En las filas del equipo francés figura, entre otros, Gautier Lloris, hermano de Hugo Lloris, exportero del Tottenham y capitán de la selección francesa que ganó el Mundial de 2018.

El Le Havre aparece como un rival de entidad para un Dépor que ha respondido a los estímulos cada vez más exigentes que le han planteado en las últimas semanas. Es, también, el primer rival de otro país europeo en casi diez años. El último fue el West Bromwich Albion en 2017. En aquella ocasión, el título se quedó en A Coruña. En los últimos tiempos, el club recibió la visita del Metalist ucraniano (2022) y del filial del Red Bull Bragantino de Brasil (2023).

Ahora, el Le Havre quiere ser el primer equipo francés que se vence en el Decano de los trofeos veraniegos. Perdieron en su momento el Toulouse, el Stade de Reims, el Olympique Roubaix y el Racing Club de Francia. El único club de la liga gala capaz de conquistarlo fue el Mónaco en 1963.

El club abre este sábado desde las 15.00 hasta las 21.00 horas las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor para vender las entradas para el Teresa Herrera, que oscilan entre los 15 y los 20 euros. Los socios podrán acceder directamente con su carné.