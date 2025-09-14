El Deportivo acaba la jornada segundo en la tabla y a un punto del liderato
La derrota del Sporting aúpa al equipo coruñés a la zona de ascenso directo
RAC
El Deportivo cerrará la quinta jornada de liga en la segunda posición de la tabla. La victoria en Mendizorrotza frente al Mirandés (1-5) otorga tres puntos más al casillero coruñés, que ya acumula un total de 11, y lo sitúa en puestos de ascenso directo. El conjunto de Antonio Hidalgo marcha invicto, con tres triunfos y dos empates, los mismos números que el Valladolid y el Cádiz, aunque los blanquiazules cuentan con mejor golaverage general. Los vallisoletanos ganaron en casa al Almería (3-1), mientras que los gaditanos se impusieron por la mínima al Eibar (1-0). El Sporting fue el gran damnificado de la zona alta este fin de semana, al caer fuera del play off tras perder contra el Burgos (2-3). El Racing de Santander, pese a su derrota ante la Cultural Leonesa (2-4), sigue líder con doce puntos.
