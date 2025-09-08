El Dépor visitará Ipurua el sábado 27 a las 18.30
LaLiga confirma el horario del último encuentro en septiembre
RAC
El Deportivo jugará en Ipurua la jornada 7 de LaLiga Hypermotion y lo hará el sábado 27 a partir de las 18.30. Horario apetecible para el desplazamiento al norte y también para una buena tarde de fútbol ante el conjunto armero. El equipo que dirige Antonio Hidalgo llegará descansado, pues en la sexta actuará el viernes 19.
LaLiga ha confirmado los horarios para lo que resta del mes de septiembre. El equipo coruñés terminará ante el Eibar en una visita siempre difícil a Ipurua, donde la temporada pasada el conjunto blanquiazul se impuso por 0-1 en el mes de febrero.
El calendario del Deportivo es el siguiente:
Jornada 5, Mirandés - Deportivo: sábado 13 a las 16.15h, en Mendizorrotza
Jornada 6, Deportivo - Huesca: viernes 19 a las 20.30h, en Riazor
Jornada 7, Eibar - Deportivo: sábado 27 a las 18.30h, en Ipurua
- Casadó se postula: oportunidad de oro
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Así os hemos contado la victoria de Alcaraz en la Final del US Open 2025 ante Sinner
- Le dije a Di María: 'este es bueno de verdad' y me contestó: 'olvídate''; el último tren de Kays Ruiz, la exjoya de La Masia que no escuchaba a nadie
- Preocupación por Gavi
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Turquía - España: sigue en directo la previa del partido de clasificación para el Mundial 2026