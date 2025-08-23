El Dépor utilizará la camiseta de Galicia ante el Burgos en solidaridad con los incendios

El Deportivo dejará de lado las formalidades y utilizará su tercera equipación, la de Galicia, como muestra de solidaridad con los graves incendios que han asolado a la comunidad en las últimas semanas. Además, los jugadores portarán un brazalete negro durante el encuentro en recuerdo de las víctimas.

El propio Antonio Hidalgo, en la rueda de prensa previa al partido, aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a los afectados. "Es una situación muy difícil la que están soportando. Estamos con ellos, tanto yo como el club. Les mandamos un abrazo enorme y toda la fuerza del mundo, también a todos los efectivos que trabajan en la extinción".

El Deportivo recibirá este domingo al Burgos a las 17.00. Será el primer partido de la temporada en Riazor y la entidad coruñesa ha querido aprovechar para "mostrar su solidaridad y apoyo a todos los afectados", tal y como dicta en un comunicado en el que anuncia el uso de la tercera equipación.