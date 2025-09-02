El Dépor hace públicos sus dorsales: 23 jugadores hasta enero y tres números libres

El Deportivo confirmó los dorsales para la nueva temporada. De aquí a enero, Antonio Hidalgo trabajará con 23 jugadores de primera plantilla, aunque Rubén López conserva el dorsal 35, de filial. Es jugador a todos los efectos del primer equipo, pero el club ha priorizado mantener libres tres fichas por si hiciesen falta en el mercado de enero. Una vez inscrito como jugador de primer equipo, no podría cambiar en enero, mientras que sí puede hacer a la inversa, recogiendo un dorsal entre los 25 primeros en unos meses.

El Deportivo cierra así su mercado de fichajes con nueve incorporaciones: Arnau Comas (3), Lucas Noubi (4), Samuele Mulattieri (7), Giacomo Quagliata (12), Miguel Loureiro (15), José Gragera (16), Luismi Cruz (19), Stoichkov (22) y Bachmann (25), además del retornado Rubén, cedido en el Barça Atlètic el pasado curso.

Quedan libres, de cara a una nueva incorporación, los números 2, 14 y 24, que podría utilizar el club para inscribir a un jugador que esté en el paro o, a partir de enero, nuevas incorporaciones en el mercado invernal.

Aunque no figura en la citación compartida por el Deportivo a través de sus redes sociales, tanto Samu Fernández como Aloioune Mané están inscritos en LaLiga con dorsal de cantera (superior al 25). El central, con el 27; mientras que el extremo zurdo, que vivió en Butarque su primera convocatoria, lució el dorsal 28. No llegó a estrenarse y deberá esperar su turno para debutar en Segunda División.

Nueve entradas y casi 20 salidas

El Deportivo cierra así su mercado de fichajes con un importante cambio de cara. Hasta nueve jugadores han llegado este veerano para reforzar a un equipo que, a cambio, ha dado salida a 12 jugadores que el año pasado formaron parte del primer equipo, y varios futbolistas que se han marchado cedidos.

Así, este verano ha reforzado la portería Bachmann; la defensa Arnau Comas, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata y Miguel Loureiro; la medular José Gragera y el retornado Rubén López; y el ataque Luismi Cruz, Stoichkov y Samuele Mulattieri.

Por otra banda, el Dépor ha efectuado una importante operación salida que inició con el adiós tras acabar contrato de Pablo Martínez, Hugo Rama y Jaime Sánchez. También se han despedido a lo largo del verano Helton Leite, Pablo Vázquez, Iván Barbero, Davo, Iano, Raúl Alcaina, Omenuke Mfulu, Denis Genreau y Pablo Muñoz. En régimen de cesión se han marchado Mohamed Bouldini, Petxarroman, Luis Chacón, Kevin Sánchez, Jairo y Diego Gómez

El Fabril también da su lista de jugadores

Además, en el caso del central, seguirá inscrito como jugador juvenil, y no como fabrilista en Segunda RFEF, lo que le permitirá, si fuera necesario, jugar con el equipo de Miguel Figueira. El Fabril compartió una relación de 29 jugadores, en los que tanto el central diestro como Pablo García, Álvaro Fraga, Lucas Castro y Rubén Fernández, todos ellos juveniles de tercer año, figuran como jugadores todavía seleccionables para el tercer equipo coruñé. También podrán jugar la Copa cuando arranque en el mes de enero.