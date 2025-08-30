El Dépor pierde a Noubi ante el Leganés por una cita de Bélgica sub 21
Sí estará disponible, en cambio, para el partido ante el Sporting
RAC
Un partido un lunes en una semana previa a compromisos internacionales siempre supone un campo de minas para cualquier equipo de Segunda y el Dépor no ha podido salir del todo indemne con Mella y Noubi en el foco de las preocupaciones.
El canterano disfrutará de un permiso especial para jugar en Leganés e incorporarse después a la concentración de la sub 20 de España en Francia y la situación será a la inversa con el belga. Viaja hoy para sumarse al combinado sub 21 que jugará un duelo oficial ante Bielorrusia, pero estará en A Coruña el día 5 listo para entrenar y jugar al día siguente ante el Sporting si fuese necesario. Es la segunda baja del Dépor en Butarque tras la de José Ángel.
