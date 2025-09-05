El Dépor Abanca y su versión veraniega

Quiere ser el Dépor Abanca ese equipo que lució fuerte y en progresión en pretemporada. La preparación invitaba a sentirse seguro, a mirar hacia arriba y, sobre todo, a soñar con vivir un poco más desahogado en su segunda temporada en Liga F. Los nervios tenían otros planes y empequeñecieron a las jugadoras en el debut en Riazor ante el Badalona Women (0-0). A Fran Alonso no le tembló el pulso y dio la alternativa a un par de canteranas en el once, a Elena Vázquez y a Paula Monteagudo, y le dio minutos durante el choque a Redru. El partido fue plano, cohibido, y no se movió el marcador. El sábado (12.00 horas, Dazn) tendrá una nueva oportunidad ante el Espanyol, el equipo con el que ascendió hace algo más de un año y que entendió la temporada pasada mucho mejor lo que exigía la categoría.

El técnico del Dépor Abanca fue el primero en reconocer que fueron las peores enemigas para ellas mismas hace una semana en el estadio herculino y que deben volver a la senda del verano: «Trabajamos ese primer partido, quitarnos los nervios, volver a tener esa confianza de la pretemporada. Tener las ideas claras porque cuando no estamos nerviosas, no se nos nubla esas decisiones en el último tercio», analizó el entrenador madrileño, consciente de que hay que mejorar, pero seguro del nivel de la plantilla:. «Tenemos hambre de intentar conseguir esa primera victoria».

Espe Pizarro se suma como baja a Vera Martínez y a Millene Cabral para este duelo en Barcelona en el que el equipo coruñés se medirá a un rival que se llevó un buen revolcón en la primera jornada, también en casa. El 0-5 que le endosó el Atlético de Gaby le hizo daño y el Dépor Abanca debe nutrirse también de las dudas de su rival, más que ahondar en las propias. A pesar de este revés, Alonso tiene un muy buen concepto de su contrincante de esta mañana. «Va a ser un rival muy incómodo, con mucha calidad, es un equipo intenso y vertical» que destaca «en los duelos». En el Espanyol juega una exblanquiazul, Ainhoa Campo.

Más allá de esa soltura en el campo que debe encontrar, no se esperan excesivos cambios en el once de un equipo que volverá a encomendar la responsabilidad goleadora a Marisa, la sensación del verano. Ella aportará los goles, pero el entrenador del Dépor Abanca busca una identidad que ya se vislumbraba en verano y que se diluyó en el primer acto de esta Liga F: «Estuvimos toda la pretemporada ante equipos muy buenos, de nivel Champions o cerca, y presionamos agresivas, durante 90 minutos y eso no se vio del todo en Riazor. Queremos que sea una seña de identidad del equipo».