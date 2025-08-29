El Dépor Abanca, a escena en la Liga F

Las apreturas y la bisoñez del primer año en la élite dan paso en el Dépor Abanca al crecimiento gradual y a la ambición de un proyecto que pretende, poco a poco, ir instalándose por detrás de los grandes equipos de la Liga F, sin dejar de mirar a Abegondo. La pretemporada se ha acabado y Riazor se abre el sábado a las 18.00 horas (Dazn) para acoger el duelo ante el Levante Badalona en el que el equipo de Fran Alonso pretende reafirmarse tras un verano de fortalecimiento. Empieza la Liga F.

Dos insustituibles de la temporada pasada, como Millene Cabral y Vera Martínez, serán las bajas más importantes en un duelo ante un equipo, el catalán, que hace unos meses se convirtió en uno de los rivales por la permanencia tras una segunda vuelta de caída libre.

Fran Alonso no pudo ocultar que están «muy ilusionadas» por la «buena pretemporada en resultados, juego e integración de las nuevas incorporaciones». Los goles de Marisa García han sido una de las sensaciones del verano, pero el proyecto blanquiazul ha podido sumar también a Merle Barth, Colette Cavanagh, Sara Extremera y Espe Pizarro, además de haber prolongado la estancia de futbolistas capitales como Inês Pereira, Olaya y Marina Artero y de haber cerrado renovaciones estratégicas como la de la propia Millene. La cantera ha tenido su espacio con un papel destacado para jugadoras como Redru. El propio Fran Alonso admitió que «alguna futbolista que el año pasado tuvo protagonismo en el filial será titular» ante el Levante Badalona.

Y más allá de los nombres el técnico pretende que el Dépor Abanca dé un paso al frente en importancia en la Liga F y en protagonismo en los partidos: «Queríamos ser más agresivas. En pretemporada vimos pinceladas de lo que estamos haciendo. Hay mucha competencia por posiciones, lo que nos da alternativas. Hicimos muchos cambios en las alineaciones y el nivel no bajó, eso nos da tranquilidad. Tenemos confianza plena en la cantera», reafirma un técnico que aguarda un Levante Badalona con «mucho talento».

Fran Alonso defiende el trato a Lía y a Carlota

Lía y Carlota estuvieron cedidas la pasada temporada y no cuentan para el proyecto del Dépor Abanca tras no haber disfrutado de un minuto en toda la pretemporada. Las jugadoras, con contrato en vigor, se sienten apartadas. Su técnico, Fran Alonso, defiende el trato del club a las coruñesas: «Son parte del equipo, parte de la primera plantilla. El trato que reciben es el mismo al de cualquier otra jugadora. Desde un punto de vista personal, estoy contento de lo que aportan al grupo, de su profesionalismo. Es una plantilla muy amplia, hay mucha competencia por puestos, más en el medio del campo. Inesperadamente subimos a dos jugadoras del filial que están mostrando un nivel espectacular. Es difícil dar minutos a todas. Cualquiera que venga a presenciar los entrenamientos ve que son parte integral, a todos los niveles, del primer equipo ¿Reclamación en AFE? Los temas legales no son mi parcela y no me quiero involucrar. Es muy importante para mí que nos centremos en el partido ante el Levante Badalona. Es importante también aclararlo, pero tenemos que ser centrarnos en el partido. Tenemos cero problemas con Lía y Carlota, son parte del equipo y así va a seguir», razonó el entrenador madrileño.