El Dépor Abanca cae ante Osasuna en el último amistoso de pretemporada

Un error tras un reinicio de juego, castigado por Riu tras aprovechar un rebote en un intento de despeje de Yohana, castigó a un Dépor Abanca que se despide con derrota de una buena pretemporada. El FC Badalona Women, el año pasado Levante Badalona, será el primer rival en liga para las pupilas de Fran Alonso.

Mereció más el Deportivo Abanca, pero se quedó con las manos vacías en la última prueba de la pretemporada. Fran Alonso apostó por rotar, probar y mezclar. El encuentro, igualado, se decantó en la segunda parte a favor del cuadro navarro, de inferior categoría. El técnico todavía no pudo contar con Millene y Vera Martínez, únicas bajas por lesión.

Fue en el minuto 71 cuando el conjunto rojillo aprovechó un error propio para anotar el único tanto de la contienda. Tras un balón largo, Marina Artero, con la situación controlada, retrasó para Yohana, que decidió controlar el esférico, pero tras esquivar a una jugadora, Riu saltó a la presión sin que la viese. Para cuando quiso despejar, el balón ya estaba dentro. 1-0 a favor de Osasuna y el trofeo se va a tierras navarras.

El próximo sábado (18.00, Riazor) arrancará la Liga F de manera oficial para el Deportivo. Este verano han cosechado victorias ante el Costa Deje Tenerife (0-4), SC Braga (0-4 en Portugal y 2-0 en Abegondo) y una derrota contra el Athletic en Llanes (3-2).