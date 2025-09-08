Denis Genreau regresa a Australia

Denis Genreau emprendió el camino de regreso a Australia tras terminar su etapa de apenas media temporada en el Deportivo. El centrocampista francoaustraliano firmó por tres temporadas el Melbourne Victory de la liga de su país, una competición a la que regresa después de cuatro años en Europa en los que no pudo replicar en A Coruña la importancia que tuvo en el Toulouse.

El mediocampista llegó al Dépor en enero de este mismo año para reforzar la medular. Sus números en la liga francesa, en la que consiguió ser un jugador capital para el ascenso del Toulouse a la Ligue 1, no pudieron trasladarse a su primera experiencia en España. Nunca llegó a entrar en el once de Óscar Gilsanz, pero sí fue un recurso habitual desde el banquillo. Acabó la temporada con un gol en nueve partidos, en los que apenas superó los 200 minutos sobre el verde. También vio una tarjeta roja, precisamente el día que se estrenó como goleador contra el Racing de Santander.

Este verano, el australiano comenzó como titular en el primer amistoso con Antonio Hidalgo a los mandos, ante el Compostela, pero pronto perdió protagonismo en el proyecto y se acercó a la puerta de salida. No fue inscrito en el comienzo de la liga y el club rescindió su contrato en los últimos días del mercado estival.

Genreau regresa a para militar en el equipo rival de su club de formación. Debutó en A-League con el Melbourne City y, ahora, defenderá la camiseta del Melbourne Victory. En el pasado también jugó en el Macarthur y, entre medias, tuvo una experiencia de un año en el Zwolle neerlandés.