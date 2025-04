Deleito y Conservas Dani celebran un derbi gourmet en el RCDE Stadium

¿Un partido amistoso entre marcas de alimentación? Sí, pero con sabor a espectáculo. Deleito y Conservas Dani se alían para celebrar un evento insólito que junta deporte, gastronomía y entretenimiento. La cita tendrá lugar el 9 de abril en el Stage Front Stadium, estadio del RCD Espanyol, y contará con caras conocidas, buen rollo y muchas ganas de pasarlo bien.

Una colaboración con historia (y sabor)

La colaboración surge del buen entendimiento entre los equipos de marketing de ambas marcas y busca unir lo mejor de dos mundos: el espíritu joven de Deleito con la tradición y solidez de Conservas Dani.

La idea nace del match entre dos equipos que, aunque juegan en ligas distintas, comparten pasión por lo que hacen. Por un lado, el legado y trayectoria de Conservas Dani, referente en el sector y con experiencia como patrocinador en el mundo deportivo. Por otro, Deleito, con su tono fresco, creativo y su conexión directa con la comunidad joven que no entiende la comida sin un toque de diversión.

“La comida une, y más cuando se juntan dos marcas con historia, cada una a su manera”, explican los equipos de marketing detrás del proyecto. Para Dani, es la oportunidad de acercarse a nuevas generaciones. Para Deleito, un salto a jugar en una liga mayor sin perder su toque provocador. Desde el inicio, hubo química entre los equipos de marketing.

Como ellos mismos explican: “Queríamos crear algo que uniera lo tecnológico y lo analógico, la nueva escuela y la tradición. Y, siendo sinceros, el buen rollo entre nuestros equipos hizo el resto”. La colaboración persigue un propósito ambicioso: mostrar cómo mundos distintos pueden convivir en un mismo estadio… y en un mismo plato.

La acción, coproducida con Adiós Studios, tendrá de todo: partidos con influencers, ex jugadores como Joan Capdevila (exjugador de la selección y ganador de un mundial) ejerciendo de entrenadores, narradores en directo, aperitivos gourmet, experiencias inmersivas y mucho contenido digital. Porque aquí, lo que pasa fuera del campo también cuenta.

Una alineación estelar: los nombres que darán que hablar

El evento contará con rostros reconocidos del mundo del deporte, la cocina y las redes sociales; entre los confirmados: Eric Ruiz, Alberto Mcchef, Mariona Pujol, Joan Capdevila, Edu Torres, Maria Casals, Albert Laro, Ubieto, y jugadores de la Kings League. Y no, no estarán solo para patear un balón. Algunos narrarán el partido, otros serán parte del show en redes, y todos contribuirán al ambientazo que se respira cuando el entretenimiento se hace bien.

Al terminar el encuentro, los asistentes podrán brindar con vermut, picar algo rico y dejarse llevar por la electrizante experiencia Wind-door.

La cobertura digital incluirá un recap en vídeo, un carrusel photodump en redes y contenido exclusivo para TikTok con el sello 100% Deleito, porque este evento está pensado para vivirse, pero también para compartirse. Al final, esto no va solo de fútbol: El Derbi – Deleito vs Dani es una batalla entre lo clásico y lo moderno, David contra Goliat… ¿o quizá al revés? Una campaña que cuenta una historia, donde todos ganan cuando el objetivo es celebrar, disfrutar y crear comunidad. “Porque el fútbol es deporte, pero también celebración. Y en eso, somos expertos”, aseguran desde Deleito.

Este derbi no busca vencedores, sino celebrar el poder de unir generaciones, estilos y formas de disfrutar. Una acción que reafirma que tanto lo clásico como lo moderno tienen un lugar en la mesa... y en el campo. .