Dejan K.O. a Julen Lopetegui tras recibir un balonazo, pero se mete en el Mundial

Julen Lopetegui, seleccionador español, ya es un héroe en Qatar. El ex entrenador del Real Madrid, Sevilla y selección española ha clasificado, por primera vez en toda la historia, a la nación asiática para el Mundial 2026, tras vencer a Emiratos Árabes por 2-1. Clasificar, porque el que jugó en 2022, el primero que participó, era anfitrión y no disputó fase de clasificación.

El técnico vasco cogió las riendas en mayo, para sustituir en el banquillo al también español Luis García. Qatar era una selección que estaba en crisis, pero Lopetegui le ha dado la vuelta a la situación y estará en su primera fase final mundialista después de quedarse a las puertas de dirigir a España en Rusia 2018. Luis Rubiales lo echó en Krasnodar a pocas horas del debut, después de anunciarse su fichaje por el Real Madrid.

Clasificación... con susto

Qatar anotó sus dos goles gracias a jugadas ensayadas ideadas por Lopetegui. Akram Afif fue clave al asistir a Boualem Khoukhi en el 1-0 con un centro de falta a los 49 minutos. Más tarde, volvió a destacar al provocar el 2-0 con otra falta que Pedro Miguel convirtió. Sin embargo, la expulsión de Tarek Salman complicó el partido y permitió a Emiratos Árabes Unidos acercarse 2-1 en el tiempo añadido con gol de Sultan Adil.

Sin embargo, la alegría quedó contenida tras un auténtico balonazo que recibió en la cabeza el seleccionador de Qatar. Lopetegui, en la línea de banda, recibió un golpe inesperado, tras un despeje de Assim Madibo, jugador de su propia selección.

Lopetegui se repuso al cabo de unos minutos y recibió asistencia médica. No obstante, el balonazo quedó ahí, pero el billete logrado para el Mundial es tan valioso que el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, Qatar hará historia, en su segunda fase final de una Copa del Mundo.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos se jugará su acceso a la repesca internaciona.