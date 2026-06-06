Definidas las semifinales de La Liga FC Futures

El Barça será el gran ausente en la jornada final de La Liga FC Futures.

Los de Pol Combellé se habían mostrado como el equipo con una propuesta más ofensiva pero al Sub-12 blaugrana le faltó puntería y fortuna.

Tras coronar una primera fase notable, el Barça se encontró en octavos con un Elche muy sólido que practicó un juego directo muy efectivo.

El dominio total del Barça tuvo como consecuencia ocasiones claras y un chut al poste pero faltó acierto para romper el cero a cero inicial.

Hugo llora tras quedar eliminados en Villarreal / La Liga

En la tanda de penaltis emergió la figura de Denis que paró dos penaltis y consumó una sorpresa mayúscula. No fue la única sorpresa en octavos ya que el Atlético, Espanyol, Valencia y Villarreal cayeron contra pronóstico en esta ronda.

En los cuartos de final tampoco faltaron las sorpresas aunque el Betis y el Real Madrid se plantaron a una semifinal que se presume muy intensa.

El Betis cumplió los pronósticos y se clasificó con autoridad para las semifinales. El conjunto verdiblanco superó a un rocoso Getafe (2-0) gracias los goles del zurdo Secano y del central Candela.

En el primer gol, el mediapunta bético encontró la involuntaria colaboración del portero mientras que en el definitivo 2-0 el central se impuso por arriba con un cabezazo bestial.

Candela es el mejor zaguero del torneo y uno de los grandes candidatos a ser MVP de La liga FC Futures.

El Betis tiene una generación espectacular con el Sub-12 / La Liga FC Futures

El Betis se enfrentará en semifinales a un Real Madrid que superó al Girona. Los gerundenses intentaron plantar cara a los blancos pero cayeron (2-0) con un gol de Daniel y Hugo Mateo. Ambos goles llegaron en el último minuto del partido.

La otra plaza para la final se la disputarán entre el Sevilla y el Elche, la gran revelación de La Liga FC Futures.

El equipo sevillista tuvo que trabajar duro para superar (2-0) a un compacto Alavés. Los vitorianos se han erigido como uno de los equipos más intensos y aplicados en defensa.

Su lateral izquierdo Mikel Alburquerque ha deslumbrado tanto atacando como en tareas destructuras.

El delantero sevillista Álvaro abrió la lata y permitió encarrilar el pase a las semis con un segundo gol magnífico de delantero centro puro.

El Sub-12 del Sevilla es un equipo muy competitivo / La Liga FC Futures

El duelo entre el Rayo y el Elche (1-1) fue el más inesperado ya que se daba por que este duelo de cuartos se lo jugarían el Barça y el Atlético de Madrid.

En el duelo de equipos revelación se avanzó el conjunto vallecano con un tanto de Eric. El Elche gozó de ocasiones claras para empatar y Mario, de cabeza, lo logró.

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El portero del Elche fue clave para que los ilicitanos eliminaran al Barça / La Liga FC Futures

Los penaltis volvían a ser decisivos. Si el portero Denis fue determinante parando dos penaltis contra el Barça, ante el Rayo el portero ilicitano volvió a lucirse con un paradón que le permitió volver a clasificar a su equipo para la siguiente ronda.