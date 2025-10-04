¿Qué defensa alinearías para el Castellón-Sporting? ¡Vota!
Pablo Hernández solo cuenta con Alberto Jiménez como central natural en disposición de ser alineado
I. Sales
Castellón
El CD Castellón llega al encuentro del domingo ante el Sporting de Gijón con solo un central sano. Se trata de Alberto Jiménez, después de que Óscar Gil, Brignani y Sienra cayeran lesionados en las últimas semanas. El defensa de Fuerteventura será titular en el SkyFi Castalia (16.15 horas), pero aún no se sabe qué planteamiento ejecutará Pablo Hernández para tratar de sumar la primera victoria de la temporada en casa y la que sería la tercera consecutiva del equipo albinegro.
¿Por quién apostarías?
Vía: El Periódico de Mediterráneo
