Declarado de alto riesgo el partido entre el Málaga CF y el Cádiz CF

El derbi andaluz se celebra el próximo 21 de septiembre en La Rosaleda

Declarado de alto riesgo el segundo derbi andaluz de la temporada de Segunda División que el próximo 21 de septiembre enfrentará al Málaga CF y al Cádiz CF en el estadio de La Rosaleda.

Declarado de alto riesgo el segundo derbi andaluz de la temporada de Segunda División que el próximo 21 de septiembre enfrentará al Málaga CF y al Cádiz CF en el estadio de La Rosaleda. / Gregorio Marrero

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el partido de fútbol entre el Málaga CF y el Cádiz CF.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio del Interior en un comunicado oficial, en el que detalla que el encuentro se celebra el próximo 21 de septiembre y corresponde a la sexta jornada de la Liga de Segunda División.

Este segundo derbi andaluz de la temporada en Segunda División, tras el pasado choque entre el Málaga y el Granada del pasado 6 de septiembre que acabó con empate a dos goles, se disputará en el estadio de La Rosaleda, en la capital malagueña, a partir de las 18.30 horas.

