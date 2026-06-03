Las declaraciones de Leo Messi tras la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "Es un orgullo enorme"

Leo Messi recibió con agradecimiento y felicidad la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El futbolista argentino se encuentra en Kansas City concentrado con su selección para la preparación del Mundial 2026. La albiceleste defiende título y desde Estados Unidos llegó el sincero mensaje por un premio que no solo reconoce su trayectoria deportiva, sino también sus valores dentro y fuera de los terrenos de juego y su vertiente más solidaria.

Joan Represa

"Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme", aseguró el exfutbolista del FC Barcelona, que llegó a La Masia con 13 años de edad para iniciar una carrera futbolística que le ha convertido en el mejor futbolista de todos los tiempos.

"España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí", recordó Leo Messi en su mensaje tras la concesión del premio.

Leo Messi también quiso destacar que el apoyo que ha ido recibiendo para lograr una trayectoria impecable desde todos los puntos de vista. "Siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino", recordó el astro argentino.

Un ejemplo para todos

Messi se despidió con un mensaje dirigido a los más pequeños y al deseo de que su ejemplo les ayude para ser grandes deportistas, pero sobre todo, personas con valores. "Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña", concluyó el futbolista de Rosario.

Messi, tras ganar el Mundial de Qatar. / EFE

Leo Messi fue reconocido por el jurado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 “por su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

La decisión distingue no solo una de las carreras más brillantes de la historia del fútbol, sino también una dimensión menos visible de Messi: su compromiso social a través de iniciativas vinculadas a la infancia, la educación y la salud.

Leo Messi, con el FC Barcelona / RFEF

Con este galardón, la Fundación Princesa de Asturias realza la dimensión deportiva, social e internacional de un jugador cuya influencia ha trascendido el fútbol para convertirse en un referente universal del deporte contemporáneo.