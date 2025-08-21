Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza

El puro devenir del mercado de fichajes para el Real Zaragoza desde que se abrió el periodo, el pasado 1 de julio, y desde antes, con la llegada a principios de junio de Txema Indias y la ratificación de la continuidad de Gabi, ya pactada si había permanencia desde que tomó las riendas del equipo en marzo, ya avisaba que el tramo final de esta ventana de refuerzos iba a ser vital para la planificación. Y así va a suceder, con hasta una decena de operaciones, entre entradas, hasta 5, y salidas, otras tantas, que se pueden dar, imprevistos al margen y eso que en esa lista ya no está la rescisión de Borge, ya oficial.

En la lentitud del club en este mercado han tenido mucho que ver el escaso margen salarial que ha tenido, con mucho espacio ocupado por los contratos que había a 30 de junio, la lentitud en las salidas y las dificultades propias de un mercado que ofrece sus mejores posibilidades cuando la bocina está cerca. Y a eso ha apurado Txema Indias, que llega a estos últimos 12 días de un zoco de fichajes que acaba el lunes 1 de septiembre, por la noche a las 23.59 horas de ese días, aunque del paro y si tiene dorsales libres puede firmar después, con 18 fichas del primer equipo ocupadas en LaLiga a la espera de la inscripción de Valery (19) y teniendo en cuenta que por ahora Pau Sans ocupa sitio del filial.

Tiene margen físico para fichajes el Zaragoza, aunque no tanto salarial. Ni mucho menos. Tras siete refuerzos (Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Pomares, Paulino, Valery y el meta Adrián) necesita dar salidas para buscar espacio y son vitales las llegadas de un portero (Dani Cárdenas es el principal y difícil objetivo, aunque hay otros), un central, con muchas opciones abiertas, y un pivote, donde el deseado Paul Akouokou salvo giro imprevisto no llegará y donde se ha reactivado la opción de Lachuer. Ese triángulo de seguridad y jerarquía, portero-central-pivote, hay que cerrarlo en el tramo final. No es poca cosa... Al contrario.

Esas tres altas son las reconocidas de forma pública por Txema Indias y Gabi. El entrenador aseguró que la idea era traer dos centrales, pero que la economía, salvo que se ajusten las salidas, apuntaba a permitir solo uno. Sin embargo, parece poco real, por no decir imposible, que el Zaragoza, que solo cuenta con Tachi, ahora en la enfermería, Radovanovic y el lesionado Kosa, al que le quedan unos dos meses más tras romperse el menisco lateral externo y ser operado el 1 de agosto y que iba a salir en este verano, no intente dos refuerzos en el eje de la zaga.

El otro fichaje, el quinto, que podría llegar, sería un delantero, una referencia de área, como guinda del pastel, teniendo en cuenta que la salida de Bakis llegará, de una forma u otra, por lo que ahora mismo el Zaragoza tiene para jugar en ataque a Bazdar, Soberón y Dani Gómez, que tuvo opciones de marcharse al Aris, además del polivalente Pau Sans. Las salidas posibles también se elevan hasta cinco si no hay alguna sorpresa, Calero, por ejemplo, que a día de hoy no se vislumbra, o al menos nada se le ha dicho al entorno del lateral sobre ella.

Marcos Cuenca saldrá cedido, con el Teruel y el Tarazona como probables destinos, si bien el Murcia también ha preguntado, mientras que Bakis es una despedida tan obligada como cara, puesto que le queda un año de contrato en el que por la cesión al Górnik, tras no haber disputado allí la mitad de los partidos, tiene un salario del 50% sobre sus emolumentos, que pasan a ser de unos 350.000 euros. El Zaragoza quiere ahorrarse la mayor parte o la totalidad de ese salario. Otra cosa es que lo logre.

A Toni Moya se le colocó en la rampa ante la imposibilidad que lo haga Keidi Bare, ahora lesionado en la rodilla y al que se intentó sin éxito sacar. Moya ha tenido posibilidades en Segunda, entre ellas una importante del Huesca, y las ha rechazado, porque su deseo es cumplir el año hasta junio de 2026, pero ya no tuvo minutos en el Reale Arena y su futuro está abierto.

Mientras, Bazdar solo jugó ante la Real Sociedad B tres minutos y el descuento y cada vez es más evidente que no está entre las prioridades de Gabi, pero su rol salarial, entre la ficha y la amortización de su traspaso desde el Partizan (3 millones al haber comprado en los últimos meses el 50% restante de su pase), ronda el millón, una cantidad elevadísima, mucho más jugando tan poco. El Rubin Kazan, que hizo una oferta de unos 2,5 millones, ya no va a por el delantero y la solución, si sale, pasaría quizá por una cesión en la que el club al que vaya asuma la amortización como pago por el préstamo. Con todo, ahora no hay ofertas en firme por Samed. Mientras, Luis Carbonell está a la espera de ser operado de su lesión de rodilla que sufrió en enero. Si no rescinde, como así parece, su último año en el Zaragoza lo pasará de baja y sin ficha.