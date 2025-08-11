El debut liguero, asignatura pendiente del Málaga CF

Cuenta atrás en marcha para el inicio de LaLiga Hypermotion para el Málaga CF. Acabada ya la pretemporada, tras un gran triunfo frente al Real Betis en el Trofeo Costa del Sol, el conjunto blanquiazul centra ya sus miras en el en el arranque de la competición oficial en la campaña 2025/26: este próximo sábado contra el Eibar en La Rosaleda (19.30 horas). Los de Pellicer debutan en su casa y querrán hacer bueno ese ‘factor campo’ para comenzar con una victoria, algo que no han conseguido en las últimas temporadas.

Al Málaga CF se le están atragantando los comienzos ligueros en el último lustro. Cierto es que en la mayoría de ocasiones el primer partido ha sido lejos de Martiricos, pero la realidad es que los blanquiazules llevan cinco temporadas consecutivas sin ganar en el debut liguero. Una racha que intentarán romper este sábado en el encuentro frente al Eibar.

Sin victorias desde 2019 en Santander

La última vez que el Málaga CF ganó su primer partido de Liga fue en la campaña 2019/20, en Segunda División. Tras un verano muy complicado a nivel económico y de inscripción de jugadores, los blanquiazules, con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo, se presentaron en El Sardinero con lo puesto y ganaron por 0-1 al Racing de Santander con gol de Adrián González en el tramo final del partido. Desde entonces, tres derrotas y dos empates en los estrenos ligueros del último lustro.

En la 2020-21, el equipo de Martiricos cayó en la primera jornada frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López por 2-0, ya con Pellicer en el banquillo. Un curso más tarde (2021-22), con José Alberto López de técnico, los blanquiazules no pudieron pasar del empate en La Rosaleda frente al Mirandés. Y un año después, en la temporada 2022/23, la del descenso a los infiernos, el equipo de Pablo Guede cayó por 1-0 en la puesta de largo en Burgos.

Tras el descenso a Primera RFEF, el Málaga CF tampoco consiguió debutar con victoria en la categoría. De hecho, perdió por 2-1 frente al Castellón en Castalia. Y la pasada campaña, tras volver a la categoría de plata, sacó un empate en A Malata frente al Racing de Ferrol (2-2). Ahora, seis temporadas después, los de Pellicer volverán a intentar comenzar LaLiga y la Feria con una alegría, en una temporada que comenzará con dos encuentros consecutivos en La Rosaleda (Eibar y Real Sociedad B).

Horario inamovible

Pese a que LaLiga anunció este lunes algunos cambios de hora para los partidos de la primera jornada en Primera y Segunda, el Málaga CF-Eibar no estaba entre ellos. Se mantiene su horario: sábado a las 19.30 horas. Está previsto que al comienzo del choque la temperatura en Málaga sea de unos 30 grados.