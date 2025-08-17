Debut de altura en el regreso del Andorra a Segunda

El FC Andorra abre el telón de la temporada oficial este domingo (21:30 horas) en el Estadio Gran Canaria. El equipo tricolor, que vuelve a la categoría de plata este curso, buscará estrenarse con buena nota ante un rival de categoría como Las Palmas que es uno de los principales candidatos al ascenso a final de temporada.

El partido en Gran Canaria marcará el debut oficial de Ibai Gómez en el banquillo del Andorra. Después de superar las dudas sobre las inscripciones en las últimas horas -el equipo tricolor pasó de tener 13 jugadores inscritos a 21 después de conseguir la tramitación de las nuevas fichas-, el técnico bilbaíno se muestra confiado de que su equipo pueda superar el reto contra Las Palmas en el estreno liguero.

Un debut con dificultades

El entrenador admitió tener "dificultades positivas" para escoger el once inicial después de una pretemporada donde muchos jugadores han presentado su candidatura para la titularidad. "Tenemos muchas alternativas de nivel y estamos contentos con los fichajes", reconocía el técnico.

Sobre qué esperar del Andorra en su vuelta a la categoría de plata, Ibai Gómez reconoció que su equipo llegaba "muy bien" al partido y que estaban cerca de "generar el ADN" que quiere implantar esta temporada: un juego de posesión con mentalidad ganadora que pretende aplicar desde el primer partido ante Las Palmas. Luis García, técnico del equipo canario, aseguró que el equipo llega “preparado y con energía e ilusión” para el estreno liguero y destacó que espera “a un Andorra valiente, porque es un muy buen equipo”.