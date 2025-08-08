Todo lo que debes saber si quieres acompañar al Castellón lejos del SkyFi Castalia

La afición del CD Castellón es una de las más activas de Segunda División y, jornada a jornada, siempre hay albinegros que se desplazan a acompañar a su equipo por muy lejos que juegue. En este sentido, y con el fin de facilitar la compra de entradas para los partidos que el conjunto de la capital de la Plana dispute como visitante, el club ha puesto en marcha un nuevo formato de venta de localidades para la temporada 2025/26 que está a punto de arrancar.

De este modo, estas podrán adquirirse desde el área del abonado, en la web del Castellón, en horario ininterrumpido dentro de los plazos establecidos por el equipo que esa jornada ejerza como local.

Los puntos a tener en cuenta en esta nueva propuesta son los siguientes:

El CD Castellón pondrá a disposición de los/las abonados/as el total de las entradas facilitadas por el club rival y se adjudicarán por orden de compra .

Cada abonado/a, optará a adquirir una única entrada. Son nominales, por lo que, como en temporadas anteriores, solo podrá acceder el abonado/a titular con dicha entrada.

. Son nominales, por lo que, como en temporadas anteriores, solo podrá acceder el abonado/a titular con dicha entrada. Cada abonado deberá acceder a su área para retirar su entrada, pero podrá hacerse de forma grupal si el administrador del grupo tiene más abonados vinculados .

. El pago se realizará a través del área de abonado.

El envío de las entradas se hará por e-mail a cargo del equipo rival entre 24-48 horas antes del encuentro.

Las entradas serán preferenciales para los abonados/as del CD Castellón. En caso de no cubrirse el cupo por los abonados/as, el último día de venta se pondrán a disposición las restantes exclusivamente a acompañantes de los abonados/as que ya hayan adquirido su entrada. Estas se venderán presencialmente en fechas y horarios confirmados por el CD Castellón en sus canales oficiales para cada uno de los desplazamientos.

. Estas se venderán presencialmente en fechas y horarios confirmados por el CD Castellón en sus canales oficiales para cada uno de los desplazamientos. Una vez adquiridas, no cabrá opción a anulación/devolución ni cambios de titularidad.

Ver el Racing de Santander-CD Castellón, por 22 euros

Las entradas para el primer partido de LaLiga 2025/26 contra el Racing de Santander están disponibles exclusivamente a través del área de abonado a un importe único de 22€ y, tal y como ha quedado establecido, la venta es prioritaria para abonados/as del CD Castellón.

En caso de que el lunes 11 a las 16.00 horas no se hayan agotado las entradas facilitadas por el Racing, el club pondrá a disposición las sobrantes para acompañantes de los abonados que viajen el martes 12. Estas se venderán presencialmente en el Palco del SkyFi Castalia (solo para este encuentro) el martes 12 de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Cabe recordar que este encuentro se disputará el sábado 16 de agosto a las 17.00 horas en Santander.