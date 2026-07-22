David Sánchez desvela el fichaje más claro del mercado: "Pero con alguna salida importante"

El Real Madrid necesita fichar. Es una realidad tras dos temporadas en blanco. La directiva encabeza por Florentino Pérez ya está moviendo hilos de cara a la siguiente campaña, con un mercado que se incendió antes del Mundial y que parece ser que se retomará en breves. Cucurella, Dumfries y Konaté fueron los primeros nombres que cerró el Real Madrid justo antes del Mundial. Tres fichajes para reforzar la zaga y tapar agujeros necesarios.

En el caso del lateral español, se cerró de forma discreta, sin pistas, y lo hizo en el inicio del torneo, un movimiento que no terminó de gustar en el país, aunque en lo deportivo, no hay dudas de las garantías que te puede ofrecer el ya exlateral del Chelsea.

Cuando empieza el Mundial, siempre aparecen nombres. Es normal que los jugadores vuelvan a entrar en escena o destaquen por encima del resto. Es un 'espejo' de cara al mercado. Y ahí aparece, otra vez más, Rodri. El pivote del Manchester City ha sigo galardonado como el mejor jugador del Mundial y de la selección española. Su rendimiento ha sido estelar y parece ser que ya no existen dudas en el Real Madrid sobre su estado físico.

Rodri encabeza las prioridades blancas

Rodri estaba en la lista de fichajes del Real Madrid, pero su cercanía con el otro candidato, Enrique Riquelme, lo alejaron de la operación. Pero según considera David Sánchez, "ha pasado de no ser una prioridad a convertirse en una operación que el club blanco está dispuesto a estudiar de cara a la próxima temporada", afirma.

El periodista David Sánchez explicó que el creciente interés del Real Madrid por Rodri estaría motivado por el rendimiento del centrocampista con la selección española. "Todo es producto del espectacular Mundial que ha hecho Rodri", afirmó, al tiempo que recordó que en el club existían dudas sobre su estado físico tras la grave lesión sufrida y sobre si sería capaz de recuperar el nivel que le convirtió en una de las grandes referencias del Manchester City.

Desde el punto de vista deportivo, Sánchez considera que el internacional español encajaría a la perfección en las necesidades del conjunto blanco. "El fichaje de los fichajes", definió el periodista, al valorar que Rodri aportaría el perfil que el Real Madrid busca para reforzar su centro del campo.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / WILL OLIVER / EFE

Dificultades económicas

En cuanto a la posible operación, Sánchez aseguró que la voluntad del futbolista podría ser un factor determinante. Según su información, Rodri tendría intención de abandonar el Manchester City, regresar a España y continuar su carrera en el Real Madrid, una opción que vería con buenos ojos.

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La principal incógnita sigue siendo el aspecto económico. La viabilidad del fichaje dependerá de la capacidad del Real Madrid para afrontar una operación de elevado coste, condicionada en parte a la posible salida de algún jugador importante. "Con alguna salida importante, Florentino podría levantar el pulgar para repatriar al que ha sido el mejor jugador del Mundial con la selección española", concluyó.