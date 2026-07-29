David Raya: "Con 16 años dejé atrás todo, mi familia y mis amigos. Era una oportunidad que no podía dejar escapar"

David Raya se ha convertido en uno de los porteros españoles más destacados del fútbol, pero hubo un tiempo en el que su futuro estaba lleno de dudas. Mucho antes de convertirse en el guardameta del Arsenal y hacerse un hueco en la selección española, el catalán tuvo que tomar una decisión que cambió su vida para siempre.

Nacido en Barcelona y criado en Pallejà, el futbolista comenzó a jugar al fútbol en la UE Cornellà, aunque no fueron unos años fáciles para él. Raya ha reconocido en alguna ocasión que no estaba atravesando su mejor momento y que le costaba encontrar la continuidad que buscaba, justo antes de que apareciera una oportunidad que terminaría marcando su futuro.

Fue en 2012 cuando el Blackburn Rovers llamó a su puerta. Con solo 16 años, el guardameta decidió hacer las maletas y marcharse a Inglaterra para incorporarse a la cantera del conjunto inglés. Aunque se arriesgaba a empezar de cero en un país nuevo, tenía claro que era una oportunidad que no podía dejar escapar.

El guardameta de la selección española David Raya durante la rueda de prensa ofrecida en el Estadio Municipal Nuevo El Arcángel de Córdoba / EFE/ Julio Muñoz

El guardameta recordó cómo vivió aquel momento en una entrevista concedida al 'Daily Mail': "Llegué siendo un chico de 16 años y dejé todo atrás: familia y amigos. Llegar a Blackburn a una edad tan temprana fue una oportunidad que no podía dejar pasar. Mi cabeza me decía que lo hiciera y, si no funcionaba, siempre podía volver a casa. Pero mi cabeza también me decía: 'Tienes que lograrlo, tienes que lograrlo'".

Los primeros meses en Inglaterra le sirvieron para adaptarse a una nueva vida, pero también para crecer como persona. Poco después de llegar al Blackburn salió cedido al Southport, un equipo del fútbol no profesional, donde compartió vestuario con jugadores que compaginaban los entrenamientos con sus trabajos y entendió el esfuerzo que muchos hacían para poder seguir jugando al fútbol.

En una entrevista con 'Marca' explicó todo lo que aprendió durante su cesión: "La gente allí no jugaba al fútbol por amor al arte. Cada partido contaba porque te daban un extra. Cada extra que podían tener era dinero para ayudar en casa, pagar la hipoteca, sus gastos... Ahí me di cuenta de que era un privilegiado con solo 16 años. En la academia lo tenía todo: mi ropa limpia, desayuno, todo... Allí me tenía que volver con la ropa, me la lavaba yo. Fue un toque de realidad. Lo agradecí mucho y lo tengo siempre en cuenta. Gracias a esos tres meses estoy donde estoy".

David Raya, vital en este Arsenal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Tras varias temporadas en el Blackburn, Raya dio un nuevo paso en su carrera al fichar por el Brentford en 2019. Allí se convirtió en una pieza clave del equipo, participó en el ascenso a la Premier League, consiguió entrar en la convocatoria de la selección española y poco después llegó el salto al Arsenal, donde se ha consolidado como uno de los porteros de referencia.

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El guardameta catalán no se arrepiente de la decisión que tomó siendo un adolescente: "Sabía que tenía que dar lo mejor de mí y aquí estoy. Uno de mis sueños era jugar en la Premier League. Gracias al trabajo duro y a darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido, al final tuve la oportunidad (...) Si no me hubiese ido a Inglaterra tan joven, estaría trabajando en el negocio familiar y no jugando al fútbol".