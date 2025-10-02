¿Puede David Mella regresar en unos días a casa y reintegrarse en el Deportivo?

El pedigrí de la selección española en categorías inferiores y las facilidades que presenta el sistema de competición del Mundial sub 20 en la fase de grupos hacían presagiar una larga andadura de la selección española en esta cita. Jugaba en contra de sus interés haber quedado encuadrada en la previa con Brasil, México y Marruecos. El hecho de que se clasificasen cuatro de los seis terceros de grupo alentaba sus esperanzas. Pero todo ha salido al revés para el combinado de Paco Gallardo y lo que podía ser una ausencia de aproximadamente un mes de Mella se puede quedar en dos semanas, con el deportivista en A Coruña al principio de la semana que viene.

España, tras una derrota ante Marruecos y un empate ante México, cierra su grupo. Brasil solo le supera porque tiene una mejor diferencia de goles, algo que no es menor en este caso. A España solo le vale una victoria ante la selección carioca para seguir adelante y aun así no tiene la certeza absoluta. Cualquier otro resultado en el partido ante Brasil de este sábado le elimina y traerá de vuelta a casa a David Mella.

Nada ha salido como deseaba hasta ahora al equipo de Paco Gallardo. Ante las dos selecciones en teoría de menor nivel ha sacado solo un punto, aunque las previsiones se han roto porque Brasil tampoco le ha ganado a ninguno de los dos combinados. En el primer encuentro, con Mella como titular, fue superior en muchas frases del encuentro a Marruecos pero en dos zarpazos en la segunda parte cayó a la lona y no hubo manera de levantarse.

Ante México, su primera tabla del salvación, vivió un duelo accidentado. Empezó perdiendo, le anularon un gol, se puso 2-1 en un penalti que pasó por el tamiz del VAR de nueva generación y finalmente le empataron sobre la hora. Mella fue esta vez suplente. Le suplió el bético Pablo García, uno de los mejores ante los norteamericanos. El deportivista jugó 18 minutos más descuento, tuvo una oportunidad y vivió los dos últimos tantos sobre el terreno de juego. Todo hace indicar que ante Brasil empezará de nuevo el partido en el banquillo.

Mella siempre ha sido importante en esta generación de la selección. No estar en Primera y la irrupción de otros futbolistas con menor edad le han restado protagonismo pero es importante para Paco Gallardo. El deportivista tiene la ilusión de seguir adelante y el Dépor le apoya en su deseo, pero nunca le va a sobrar un refuerzo inmediato de ese calibre.

Vía: La Opinión A Coruña