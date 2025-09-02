Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
David Mella se incorpora a la concentración de la sub 20

El extremo zurdo, presente ayer en Butarque gracias a un permiso, se perderá el próximo partido ante el Sporting de Gijón, ya que estará concentrado con la selección sub 20 para preparar el Mundial que arrancará el 27 de septiembre y se disputará en Chile.

