David Mella, a por la gloria sub 20 en el Mundial de Chile
Debuta hoy ante Marruecos en el inicio de una semana frenética
Carlos Miranda
David Mella aceleró en su último partido con el Deportivo y pretende que nada le detenga en el Mundial sub 20 de Chile que arranca este domingo para España ante Marruecos (22.00 horas, TDP). «Me da pena por irme de mi club, pero esa una oportunidad, una pasada. No se juega todos los días un Mundial y no sé si volveré a jugar otro. Apoyaré al Dépor todos los días», apuntaba tras su doblete al Huesca el propio Mella entre la nostalgia por lo que dejaba y la ilusión por lo que tiene delante que ya casi puede tocar con la punta de los dedos.
El zurdo de Espasande hace justicia para el Dépor que no colocaba ningún español en esta cita desde 2007, aunque también es cierto que la Selección no la juega desde 2013. Esta vez entra por la puerta grande porque hace un año se proclamó campeona de Europa sub 19 con David Mella estelar en esa fase final. Aun así, ese rol protagonista no le entregará ni mucho menos la titularidad porque él juega en Segunda con el Dépor y muchos de sus compañeros a la par que competidores por un puesto están enrolados en equipos de Primera. Los dos amistosos de hace unas semanas en Francia dan una idea somera del exdeportivista Paco Gallardo, quien se estrena en el cargo en esta cita en la que España también se las verá en la fase de grupos con Brasil y México. Una semana que le pondrá a prueba con la ilusión de seguir la estela de aquella España campeona en Nigeria 1999 y que, once años después, levantaría una Copa del Mundo.
Vía: La Opinión A Coruña
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Flick vuelve a señalar a Casadó tras un verano movido en el Barça
- La lesión de Joan Garcia apunta a menisco
- El lío que viene en la portería del Barça
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La lesión de menisco de Joan Garcia: ¿por qué serían solo entre 4 y 6 semanas?