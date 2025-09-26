David Larrubia seguirá en el Málaga hasta 2028

Una de las grandes preocupaciones del malaguismo está a punto de cerrarse oficialmente de manera satisfactoria. El Málaga CF y David Larrubia han llegado a un acuerdo para que el jugador del barrio de La Luz siga en el club de Martiricos hasta junio de 2028.

El club y el entorno del jugador llevaban varios meses buscando una entente cordial que, finalmente, se ha producido y para el que solo falta la confirmación oficial. Su salario mejora de forma considerable respecto a lo que tenía en su ficha para esta presente temporada 2025/2026 y la cláusula de rescisión también sufre un aumento considerable para evitar fugas a otros clubes, como ha pasado con otros canteranos.

Vía: La Opinión de Málaga