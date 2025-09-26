Renovación
David Larrubia seguirá en el Málaga hasta 2028
El centrocampista del barrio de La Luz seguirá vistiendo de blanquiazul dos temporadas más
Emilio Fernández
Una de las grandes preocupaciones del malaguismo está a punto de cerrarse oficialmente de manera satisfactoria. El Málaga CF y David Larrubia han llegado a un acuerdo para que el jugador del barrio de La Luz siga en el club de Martiricos hasta junio de 2028.
El club y el entorno del jugador llevaban varios meses buscando una entente cordial que, finalmente, se ha producido y para el que solo falta la confirmación oficial. Su salario mejora de forma considerable respecto a lo que tenía en su ficha para esta presente temporada 2025/2026 y la cláusula de rescisión también sufre un aumento considerable para evitar fugas a otros clubes, como ha pasado con otros canteranos.
Vía: La Opinión de Málaga
