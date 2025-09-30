David Guerra y Martín Peláez presidirán el derbi entre el Sporting y el Oviedo Femenino en Mareo
Las rojiblancas llegan invictas y las azules van a más en su salto a Primera Federación
María Rendueles
Lo que parecía un cruce imposible, un derbi asturiano entre Sporting y Oviedo, se hará realidad esta temporada gracias a la Copa de la Reina. Ni los primeros equipos, ni los filiales, ni siquiera las plantillas femeninas coinciden ya en la misma categoría, pero el sorteo ha querido que rojiblancas y azules se midan esta tarde. El duelo también volverá a reunir a las directivas de ambos equipos. El Sporting estará encabezado por David Guerra, presidente ejecutivo, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales. No serán los únicos. Por parte del Oviedo, la representación institucional estará encabezada por el presidente, Martín Peláez.
El Sporting Femenino afronta la Copa de la Reina con el estímulo de seguir dando pasos tras un inicio de temporada convulso. La renuncia de Alfonso Baldomir al banquillo, semanas después de ser nombrado como entrenador, llevó a l incorporación de Sergio Nieto a las puertas del inicio de liga. Ha cogido la temperatura al equipo rápidamente. Las rojiblancas se mantienen invictas en Segunda Federación, tras dos victorias y dos empates. En primera ronda de la Copa de la Reina se impusieron al Real Avilés Industrial en un igualado y disputado encuentro. Tras empatar durante el tiempo reglamentario, todo acabó resolviéndose en la tanda de penaltis.
Para el Oviedo Femenino, el duelo llega en un momento de confianza. Pese a la derrota inicial esta temporada en Albacete (1-0), el equipo ha sumado una victoria en casa y dos empates en los último compromiso ligueros que han dado impulso en la recién estrenada presencia en Primera Federación. En la Copa, superaron la primera ronda con una rotunda goleada sobre el Viajes Interrías (0-6).
Vía: La Nueva España
